Rodovia Jose Sarney terá sentido único aos domingos e feriados na cidade de Aracaju

13/01/21 - 10:00:53

A partir do próximo domingo (17), o governo do Estado dá início à operação que torna o sentido único na Rodovia José Sarney, região litorânea da capital. A operação acontece, aos domingos e feriados, no trecho onde estão sendo executadas as obras do projeto de urbanização da Orla Sul. O objetivo é proporcionar segurança e garantir fluidez ao transito.

A ação envolve a Policia Militar, através dos órgãos de trânsito, além da SMTT, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano (Sedurbs) e Secretaria de Estado do Turismo (Setur).

“A alteração se dará em parte da SE-100, no trecho entre o final da Passarela do Caranguejo até a primeira rótula de acesso à Rodovia Melício Machado (na altura do Restaurante Mãe Gorda), em que o trânsito passará a funcionar em um único sentido (Norte/Sul), entre às 10h e 15h”, informou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Ubirajara Barreto.

Para os motoristas que fazem o trajeto vindo das praias do litoral Sul pela Rodovia José Sarney, no sentido Sul /Norte, estes deverão seguir na rotatória da Avenida Valter Bastos até a Avenida Melício Machado, que continua com sentido duplo.

“É uma operação de orientação para a população, flexível. Nós estaremos observando o trânsito, podendo chegar o momento de se encerrar o bloqueio, caso haja necessidade. O principal objetivo é diminuir o máximo possível o transtorno para os cidadãos. Durante o período da mão única, a sinalização será feita por policiais militares, e no seu encerramento, volta a ser obedecida pelas placas que estão no local”, relatou o comandante da operação, major Aldevan Silveira.

A medida pretende resolver os constantes engarrafamentos ocorridos no horário em decorrência ao grande fluxo de pessoas que se deslocam em direção às praias da capital. “A preocupação com essa medida é garantir segurança, evitar acidentes e trafegabilidade para que os moradores e turistas possam usufruir da melhor forma os nossos atrativos e belezas naturais. Aquela região possui praias bastante frequentadas, sobretudo, nessa época de alta estação. Além disso, o governo do Estado está construindo um maravilhoso equipamento que será a Orla Sul, no intuito de proporcionar uma melhor infraestrutura para consolidar e complementar ainda o turismo no estado”, declarou o secretário estadual do Turismo Sales Neto.

Na operação serão utilizadas 07 ruas ou avenidas com controladores de trânsito e 03 áreas críticas com motocicletas. Para ter acesso à Avenida Melício Machado, os motoristas poderão utilizar as ruas Clóvis Rollemberg, Rua João Dias Morais, Rua Silvio Sobral Santana, Rua João Mota dos Santos, Rua R, Rua Valter Bastos. Serão empregados por meio da CPTran e CPRV, um efetivo de vinte policias militares, além de usos de 06 viaturas e 06 motocicletas.

Transporte coletivo

Com a alteração no trânsito que será feita aos domingos e feriados, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) irá alterar o itinerário de uma linha do transporte público que passa pela região: a 600-Circular Praias 02.

A partir do dia 17 de janeiro, e sempre aos domingos e feriados, apenas, os ônibus que fazem a linha passarão a fazer o seguinte percurso: Rodovia José Sarney – Rua Dr. Walter Bastos – Rodovia dos Náufragos – Avenida Melício Machado – Rua Dep. Clóvis Rollemberg – Rua Niceu Dantas – Rua Juíz Moacir Sobral – Terminal Zona Sul.

Os motoristas dos veículos que fazem a linha 600-Circular Praias 02 serão devidamente instruídos a orientar os passageiros sobre as mudanças no itinerário. O usuário também poderá ter informações com fiscais do Terminal de Integração da Zona Sul e no site www.smttaju.com.br.

Informações e foto ASN