“Temos câmaras que vão abrigar as vacinas e levar na temperatura ideal”, diz Belivaldo

13/01/21 - 18:23:23

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, já tem organizado o planejamento para a campanha de vacinação contra a Covid- 19 em Sergipe. Apesar de não haver, ainda, a definição de quais vacinas estarão disponíveis, por meio do Plano Estadual de Vacinação, o governo já tem toda a estrutura para recebimento, armazenamento e distribuição dos imunizantes.

“Recebendo as vacinas, estamos com a logística pronta. Temos câmaras frias que vão abrigar as vacinas e transportá-las na temperatura ideal”, assegurou o governador Belivaldo Chagas.

A ação irá envolver as três esferas gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS), contando com recursos da União, das Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e Secretarias Municipais de Saúde (SMS). A meta é vacinar, pelo menos, 95% de cada um dos grupos prioritários contra Covid-19.

“A gente tem toda uma logística de recebimento e distribuição. Vamos trabalhar com caminhões refrigerados que entregam diretamente ao município. Os únicos que receberão dentro da SES, na CEADI, são da região metropolitana. Na região de Própria, vamos enviar para a regional, que irá distribuir aos seus 15 municípios correspondentes. Já os demais, os caminhões do Estado irão levar diretamente os imunobiológicos em cada município”, explicou a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa.

Armazenamento

Para o armazenamento, a Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológico (CEADI) estará preparada com estrutura de sala de preparo climatizada, almoxarifado, área de carga/ descarga, 02 câmaras frias para armazenamento de imunobiológicos na temperatura positiva entre +2º C+ 8º C, 05 freezers convencionais para armazenamento de vacinas negativas na temperatura entre -30º C e – 15º C, e congelamento de bobinas reutilizáveis.

Se houver lotes de vacinas que exijam temperaturas de 70° negativos, serão utilizados 2 freezers disponibilizados pelos laboratórios de pesquisa do HU/UFS com capacidade para 820 litros – armazenamento de 200.000 doses.

Além disso, a SES possui rede de Frio Regional, localizado no município de Propriá, com estrutura semelhante no que diz respeito a equipamentos, com câmaras de conservação de vacinas para armazenamento de imunobiológicos em temperatura positiva, freezers para armazenamento de bobinas reutilizáveis, almoxarifado e área técnica.

Distribuição

Em relação à distribuição, as vacinas utilizadas pelo Estado terão distribuição exclusiva pelo Ministério da Saúde/PNI e seu recebimento ocorrerá através de malha aérea. Já o transporte para os municípios e ou regional de saúde será realizado por via terrestre, em caminhões refrigerados estaduais e ou carros municipais considerando a distância e estrutura logística da regional de saúde.

Para o transporte terrestre, em caminhões refrigerados, os imunobiológicos serão armazenados à temperatura positiva (+2°C e +8°C), agrupados em caixas térmicas com bobinas reutilizáveis, monitoramento contínuo da temperatura por meio de instrumentos de medição adequados visando à validação do processo de segurança, sendo a entrega de responsabilidade do estado.

Os municípios mais próximos da capital (20 municípios das regionais de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro) retiram os imunobiológicos na Central Regional de Imunização (CEADI). Já os municípios mais distantes (39 municípios das regionais de Estância, Nossa Senhora da Glória, Itabaiana, Lagarto) recebem os imunobiológicos no município por meio dos caminhões refrigerados sob a responsabilidade da coordenação estadual de imunização.

A região de saúde de Propriá, por possuir a Central Regional de Imunização, recebe os insumos do programa de imunização para contemplar todos os municípios da região de saúde através do caminhão refrigerado da CEADI, e 15 municípios desta região fazem a retiradas dos insumos diretamente na regional de saúde.

Para distribuição e armazenamento da vacina contra a Covid-19 será realizada a articulação com a Secretaria de Segurança Pública para garantir a guarda segura dos imunobiológicos. O mesmo ocorrerá com os municípios, que deverão organizar também essa guarda segura dentro de sua rede de serviços.

Foto: Mario Sousa/ ASN