ABASTECIMENTO ÁGUA FICARÁ SUSPENSO EM 11 CIDADES DO INTERIOR DE SERGIPE

14/01/21 - 05:18:26

O abastecimento de água será temporariamente interrompido nesta quinta-feira (14), das 5h às 21h, em alguns municípios sergipanos. A informação é da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso).

As cidades afetadas são: Feira Nova, Monte Alegre, Poço Redondo, Nossa Senhora da Glória, São Miguel do Aleixo, Nossa Senhora Aparecida, Frei Paulo, Pedra Mole, Pinhão, Carira e zona rural de Porto da Folha.

De acordo com a Deso, o restabelecimento gradativo do abastecimento acontecerá logo após a finalização da etapa, prevista para 21h do dia 14/01/2021. Se os serviços forem concluídos antes do horário previsto, o abastecimento será restabelecido sem qualquer outro aviso.