ACIDENTE ENVOLVENDO TRÊS VEÍCULOS DEIXA FERIDOS NO CENTRO DE ARACAJU

14/01/21 - 17:08:05

Um acidente de trânsito deixou ao menos duas pessoas feridas, na tarde desta quinta-feira (14), no centro de Aracaju.

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que as avenidas Antônio Cabral e Simeão Sobral, na região dos Mercados Centrais, estão bloqueadas devido a um acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira, dia 14, envolvendo dois veículos de passeio e uma van.

As primeiras informações dão conta de que uma pessoa foi atropelada e há vítimas presas nas ferragens da van, que capotou após a colisão. Os agentes da SMTT estão no local para organizar o fluxo de veículos até que as vítimas sejam socorridas pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros de Sergipe.

A recomendação do órgão municipal de trânsito é de que os condutores evitem essa região.