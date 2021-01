Coopanest-SE e Unimed firmam parceria e viabilizam médicos anestesistas para beneficiários

14/01/21 - 15:59:27

A Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe (Coopanest-SE) e a Unimed Sergipe firmaram contrato de parceria para prestação de serviços. Em solenidade restrita e seguindo as recomendações sanitárias de combate à pandemia da Covid-19, o presidente da Coopanest, Roberto Santos Menezes, e o diretor presidente da Unimed, Carlos Alberto de Mendonça, realizaram a assinatura do contrato na noite desta quarta-feira, 13.

Com a parceria, os clientes da Unimed que buscam realizar procedimentos cirúrgicos não terão mais que arcar com os custos dos anestesistas. A medida começa a valer a partir desta quinta-feira, 14. Vale ressaltar que os serviços de anestesia estarão cobertos pelo plano de saúde se forem realizados por profissionais cooperados. Atualmente, a Cooperativa possui cerca de 190 anestesistas cadastrados em Sergipe.

De acordo com o presidente da Coopanest, Roberto Menezes, esse é um momento histórico para as duas instituições que há anos, em gestões anteriores, lutaram para a concretização dessa assinatura. “É um momento de celebração, que traz muita esperança para nós médicos, para nós cooperados. Esperamos que esse momento se reverta na satisfação e bem-estar dos pacientes. Essa parceria vem a se traduzir em segurança, em um melhor serviço. E também um sucesso para todos: pacientes, médicos e cooperativas”, afirmou o presidente.

O diretor-presidente da Unimed, Carlos Alberto Mendonça, destacou a importância da intercooperação entre as instituições. “Esse é um momento histórico por se tratar de duas cooperativas. A Coopanest é para todos os médicos de Sergipe uma referência. Há muitos anos se tentou uma aproximação e vários fatores impediram. E nesse momento há essa união, que não vejo como um contrato de prestação de serviço, mas sim como um ato intercooperativo, que as cooperativas começam a trabalhar conjuntamente, para benefício de todos os cooperados. A finalidade maior é diminuir a dificuldade que nossos clientes têm quando precisam dos serviços dos anestesistas. Antes eles teriam que desembolsar e depois solicitar o reembolso na Unimed. Muitas vezes, existiam incompreensões e agora os maiores beneficiados serão nossos clientes. Agora um cliente Unimed, passa a ser um cliente Coopanest”, destacou.

Para o vice-presidente da Coopanest, Áley Newton Marinho, essa parceria vem sendo trabalhada há muito tempo. “As duas instituições buscaram o acordo por diversas vezes e finalmente chegaram na conclusão do contrato para que todos tenham benefícios, especialmente os nossos clientes. Durante a pandemia foram realizadas reuniões com as diretorias de forma on-line e resolvemos intensificar as negociações e chegar a um acordo, não só financeiro, mas o entendimento de que é preciso cooperar, é preciso trabalhar em conjunto”.

Ainda segundo o vice-presidente, além do benefício aos pacientes, a parceria também será para a formação de escalas em hospitais, crescimento e abertura de novos serviços, compras de materiais da anestesiologia. “E também para planos de saúde aos cooperados da Coopanest, que, se quiserem, poderão escolher ser clientes da Unimed. Enfim, uma parceria muito maior do que cobrir ou pagar anestesia”, acrescentou Áley Newton.

“Somos as duas maiores cooperativas médicas do estado de Sergipe e isso é muito importante, para nós, para nosso cliente, para o fortalecimento da nossa sergipanidade, já que somos cooperativas locais. Esse momento é um fortalecimento e a valorização dos médicos, independente de ser Unimed ou Coopanest”, ressaltou o diretor administrativo e financeiro da Unimed, Dr. Alvimar Moura.

Presenças

No momento da assinatura, estiveram presentes os cooperados e alguns ex-presidentes e ex-vice-presidentes da Cooperativa: Dr. Roberto Mellara, Dr. Danilo Lima, Dr. José Eduardo de Assis, Dr. José Ferreira, Dr. Cleomenes Barreto e Dra. Lenita Franco. Da Unimed, também participaram do ato o diretor técnico, Dr. Mário Jorge; o diretor de negócios cooperativos, Dr. Márcio Barreto; e o assessor de cooperados, Dr. Júlio Seabra.

Ascom/Coopanest-SE