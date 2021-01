Emendas de Zezinho Sobral levam inclusão digital às escolas estaduais de Laranjeiras

14/01/21 - 17:50:12

Integrar jovens digitalmente é disponibilizar a tecnologia como instrumento de ensino e de inclusão social. Pensando nisso, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) destinou emendas impositivas para compra de computadores para laboratórios de informática das escolas estaduais de Laranjeiras. As unidades beneficiadas pelos recursos foram as escolas estaduais Cônego Filadelfo, João Ribeiro e Professora Zizinha Guimarães. No total, foram R$ 92.554,50 em emendas impositivas do Orçamento do Estado para as três unidades.

E durante a manhã desta quinta-feira, 14, Zezinho Sobral foi até sua cidade natal acompanhar a entrega dos itens. A primeira visita foi na Escola Estadual Professora Zizinha Guimarães. “Estive por diversas vezes na instituição e ouvi as reivindicações. Agora retorno, atendendo ao pedido dos alunos, professores e da comunidade escolar, para entregar os computadores que garantirão melhorias no trabalho dos professores e avanço no aprendizado dos alunos. Tenho compromisso com os estudantes da minha terra e trabalho para que eles tenham os mesmos direitos e acesso que os alunos da rede particular”, afirmou Zezinho Sobral.

A aluna do segundo ano do ensino médio, Stefany Brito, também esteve na escola para acompanhar a entrega dos equipamentos. “Em nome dos meus colegas e da comunidade escolar, agradeço ao deputado Zezinho Sobral que, através da sua emenda parlamentar, adquiriu novos computadores para a nossa escola. São máquinas essenciais ao momento em que vivemos. Agradecemos também ao secretário Josué Modesto e a professora Marleide Cruz, do DRE-08, que viabilizaram os meios para a nossa evolução educacional”, comemorou a aluna.

A segunda escola visitada pelo deputado Zezinho Sobral foi a João Ribeiro. Além das melhorias estruturais já acompanhadas pelo parlamentar ao longo do ano, a unidade também foi contemplada com computadores para o laboratório de informática. “A João Ribeiro é uma escola que dá muito orgulho aos laranjeirenses e região, e o processo de melhorias está bem acelerado. Os equipamentos de informática darão suporte aos alunos terem acesso à tecnologia e inserir em um mundo

moderno. Quero colocar nossos jovens em posição de igualdade. Colocamos a emenda e a Seduc comprou os equipamentos”, pontuou Zezinho Sobral.

A diretora Nathália Barros recordou que o deputado Zezinho Sobral esteve por diversas vezes na instituição, verificando as necessidades e comprometendo-se com a educação. “O deputado tem zelo pela sua comunidade e temos muita gratidão por tudo que ele faz pelo município. Em nome dos alunos e professores, agradecemos pelos equipamentos que serão essenciais na modernização do ensino”, agradeceu a gestora.

A última visita foi na Escola Estadual Cônego Filadelfo, também contemplada com quatro computadores para sala e laboratórios de informática. “Quem faz com amor faz bem feito. O deputado gosta de cuidar do povo, tem um olhar diferenciado com o povo da sua terra. Acompanhamos as visitas de Zezinho Sobral às escolas, ele viu os problemas, se comprometeu em ajudar com as emendas e cumpriu. A pandemia vai passar e veremos todos os estudantes, de todas as escolas, utilizando os computadores. Os estudantes de Laranjeiras são gratos pela dedicação do deputado que trabalha por sua terra”, comemorou Fábio Vinícius, representante da União Municipal dos Estudantes de Laranjeiras.

Ascom Deputado Zezinho Sobral