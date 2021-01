Juca faz um apelo e pede que Paulão assine convênios para obras em Laranjeiras

14/01/21 - 16:58:31

Dois sonhos antigos da população de Laranjeiras podem não acontecer por falta de assinatura do ex-prefeito Paulão da Varzinhas, que deixou o cargo no último dia 31 de dezembro. São duas emendas de bancada do deputado federal Fábio Reis, que estabelecem a urbanização e reforma do PEC do conjunto Manoel do Prado Franco no valor de 481.504,00 e a construção/revitalização da estrada do povoado Camaratuba.

Em entrevista no programa Sergipe Verdade, na SIM FM, o prefeito de Laranjeiras, José de Araújo (Juca) fez um apelo ao ex-prefeito para que assine os documentos até esta sexta-feira, 15, referentes aos dois convênios celebrados no dia 31 de dezembro de 2020, que somam quase R$ 1 milhão em recursos.

“Já não basta a situação em que encontramos Laranjeiras, o ex-prefeito Paulão da Varzinhas não pode deixar de assinar esses documentos de extrema importância e que vão trazer um benefício muito grande para Laranjeiras, independente de sigla partidária ou gestor. Me chegou a informação de que ele não irá assinar. Estou pedindo em nome do povo de Laranjeiras, prefeito assine essas propostas”, disse Juca.

ASCOM PML.