MAIS DE 100 IMÓVEIS LEILOADOS COM DESCONTOS SUPERIORES A 50%, INCLUSIVE EM SERGIPE

14/01/21 - 15:18:52

Para quem deseja iniciar o ano de casa nova, quatro instituições financeiras estão com imóveis à venda, com descontos que ultrapassam os 57% no valor de avaliação. Mais de 100 imóveis em diferentes estados estão sendo leiloados. As ofertas, com lances iniciais que variam entre R$ 41,6 mil e R$ 12,6 milhões, podem ser realizadas até o dia 21 de janeiro no site SOLD Leilões, empresa do Grupo Superbid.

Há opções de casas, apartamentos, salas comerciais e terrenos espalhados em 13 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Acre, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Sergipe, Paraná, Pernambuco, Maranhão e Pará.

O banco Santander é a instituição com o maior número de unidades leiloadas (90) e recebe lances até o dia 21 de janeiro. O banco ainda oferece facilidades no pagamento em alguns imóveis, como parcelamento em até 420 meses e débitos de condomínio e IPTU quitados pelo banco até a data do leilão.

O imóvel com maior desconto (51%) é uma casa desocupada com mais de 300 metros quadrados de área total, em Duque de Caxias (RJ), à venda por R$ 79,2 mil. Na capital, um apartamento de dois quartos está à venda por R$ 147 mil. Em Contagem (MG), uma casa com três quartos está com lance inicial de R$ 144 mil (49% abaixo do valor de avaliação). Na capital mineira, uma casa com 484 metros quadrados de área total pode ser arrematada por R$ 363,3 mil.

Já em São Paulo (SP), uma chácara com terreno de 447 metros quadrados recebe lances a partir de R$ 1,1 milhão. Ainda na capital, em Moema, um apartamento com área total de 186 metros quadrados pode ser arrematado por R$ 979,7 mil. No bairro Itaim Bibi, um apartamento de 399 metros quadrados está à venda por R$ 4 milhões e terá 50% desconto em 2ª praça. Em Franca, interior do estado, um apartamento com 93 metros quadrados de área total está disponível por R$ 204,6 mil.

Em Porto Alegre (RS), uma casa com 98 metros quadrados de área total está à venda por R$ 294 mil. Em Passo Fundo (RS), por R$ 75,6 mil é possível arrematar uma casa com terreno de 183 metros quadrados.

O banco Inter coloca imóveis à venda, em São Paulo com valores entre R$ 269 mil e R$ 7,6 milhões, e pagamento facilitado em até 240 meses, mediante 30% de sinal. Já o Banco ABC realiza leilão de um prédio comercial também em São Paulo, com valor de R$ 12,6 milhões.

Já o Banco Fibra coloca à venda 10 imóveis, com pagamento parcelado em até 36 meses. O destaque do leilão é um terreno de 2 mil metros quadrados em Capitólio (MG), que pode ser adquirido por R$ 517 mil.

Confira alguns lotes disponíveis nas regiões de Aracaju, Monte Alegre de Sergipe e Nossa Senhora do Socorro (SE):

Casa de 109 m² na cidade de Nossa Senhora do Socorro

Lance inicial: R$ 120.890

Encerra em: 21 de janeiro às 15 h

https://www.sold.com.br/lote/ver/1597293

Apto de 166 m² na cidade de Aracaju

Lance inicial: 387.290

Encerra em: 21 de janeiro às 15 h

https://www.sold.com.br/lote/ver/1597312

Casa de 175 m² na cidade de Monte Alegre de Sergipe

Lance inicial: R$ 80.850

Encerra em: 21 de janeiro às 15 h

https://www.sold.com.br/lote/ver/1597304

Apto de 186 m² na cidade de Aracaju

Lance inicial: 356.510

Encerra em: 21 de janeiro às 15 h

https://www.sold.com.br/lote/ver/1597313

Todas as unidades estão disponíveis no site da SOLD através do link: https://www.sold.com.br/leiloes-de-imoveis e os imóveis desocupados podem ser visitados mediante o agendamento pelo e-mail imoveis.sac@sold.com.br.

Serviço:

– Banco Inter – 05/01 – 12h30 – https://www.sold.com.br/bancointer

– Banco ABC – 12/01 – 08h35 – https://www.sold.com.br/bancoabc

– Banco Fibra – 14/01 – 14h – https://www.sold.com.br/bancofibra

– Santander – 21/01 – 15h – https://www.sold.com.br/santander

Fonte SOLD Leilões