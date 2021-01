Maternidade pede frascos de vidro para acondicionamento de leite materno

14/01/21 - 14:28:06

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes está intensificando, através do Banco de Leite Marly Sarney, o pedido de doações de frascos de café solúvel. A campanha acontece durante todo o ano como uma forma de solidariedade e ajuda aos bebês prematuros internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), já que o leite materno é considerado o mais completo alimento para o bebê.

Para estocar o leite doado são necessários frascos de vidro. “Esse material é esterilizado e seguro, pois é resistente ao congelamento e descongelamento. O processo evita que o leite não perca os seus nutrientes. Também não acumula cheiro e nem resíduos com o uso da tampa de plástico”, explica a gerente do Banco de Leite Marly Sarney, enfermeira Magda Doria.

Magda explica que a ausência de frascos no mercado vem provocando uma queda desses insumos primordiais para a manutenção das atividades do banco de leite, pois somente os frascos de vidro com tampa plástica, como os de maionese ou de café solúvel são adequados para o armazenamento e preservação do leite, alimento vital para os bebês.

Missão

O Banco de Leite Marly Sarney tem como missão facilitar a doação do leite e promover a amamentação, atuando como intermediário entre as mães que desejam doar e os recém-nascidos internados na maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Devido a circunstâncias particulares, algumas mães não podem amamentar e os bebês ficam em situação de vulnerabilidade nutricional.

A enfermeira destacou que o leite materno contém proteínas, vitaminas, água, gorduras e outros benefícios para o desenvolvimento do bebê. “A higienização do frasco é de extrema importância para não deixar o leite em risco. O próprio BLH realiza a higienização para ajudar com a doação é só entrar em contato com o banco de leite pelo número 3226-6301”, concluiu Magda Dória.

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde (Ascom/SES)