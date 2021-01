OPERAÇÃO CONJUNTA RESULTA EM TRÊS PRISÕES E APREENSÃO DE 1 QUILO DE CRACK

14/01/21 - 11:36:58

A operação conjunta entre o Departamento de Narcóticos (Denarc) e a Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) resultou nas prisões de Elias Santos Júnior, 28 anos; Camila Pinto do Nascimento, 20; e Manoel Messias dos Santos Filho, conhecido como “Nego das Malvinas”, 46. Eles são suspeitos da prática de tráfico de drogas. As detenções ocorreram nessa quarta-feira, 13.

As investigações, iniciadas há cerca de um mês, após o recebimento de denúncia, apontaram que o suspeito Elias realizava a entrega de drogas na capital sergipana. Assim, na quarta-feira, foi deflagrada a operação no momento em que o investigado transportava 1 kg de crack em seu veículo. O entorpecente estava em um fundo falso, preparado para o transporte ilícito do material.

A abordagem foi realizada na avenida Desembargador Maynard, no bairro América. Também foram cumpridas buscas na residência de Elias, numa vila no bairro 18 do Forte, onde Camila foi presa em flagrante e em uma residência no bairro Olaria, cujo proprietário compareceu no departamento, ocasião em que foi ouvido e liberado em seguida.

Durante a operação, foi dado cumprimento ao mandado de prisão de Manoel Messias, que possui condenação por tráfico de drogas. Ao total foram apreendidos 5,5kg de cocaína, 7kg de maconha, 1kg de crack, três balanças digitais, caderno com anotações de tráfico, além, de materiais utilizados para embalar entorpecentes e dinheiro do tráfico.

Os presos em flagrante, Elias – que possui condenação por roubo – e Camila – que possui acordo de não persecução penal -, estão sendo apresentados ao plantão judiciário para fins de audiência de custódia. Já o investigado Manoel está sendo transferido para o sistema prisional sergipano.

Informações e foto SSP