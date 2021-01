Prefeitura apresenta plano vacinação contra covid-19 a representantes da Abin em Sergipe

14/01/21 - 16:23:43

A secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, recebeu, nesta quinta-feira, 14, os representantes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) em Sergipe. Na pauta da reunião, as tratativas entre a administração municipal e a instituição para o plano de vacinação da Prefeitura na campanha de vacinação contra a covid-19.

De acordo com a apresentação do planejamento, o processo de vacinação deverá ser iniciado, em Aracaju, assim que o Governo Federal enviar as doses do imunizante para os municípios.

“A reunião foi extremamente positiva, e tivemos a oportunidade de apresentar nosso plano de vacinação e discutirmos algumas estratégias, que estão sendo pensadas para o momento que for definido o início da vacinação aqui em Aracaju. A participação da Abin é muito importante, porque a inteligência vai nos ajudar a fazer uma campanha melhor, prevenindo possíveis problemas”, explica Waneska.

Ainda segundo a secretária, o objetivo é vacinar contra a covid-19, com segurança e responsabilidade, as pessoas enquadradas nos grupos prioritários, previstos pelo Ministério da Saúde(MS).

“A meta é vacinar, pelo menos, 95% de cada um dos grupos prioritários. O esquema de vacinação será divulgado assim que for conhecida qual vacina será utilizada, podendo ter diferentes planos, se mais de uma vacina for disponível”, relata.

Acompanharam a reunião a diretora de Vigilância e Saúde, Taise Cavalcante, e a assessora da Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde (DVAS), Josivânia Mesquita.

Estratégias gerais

A campanha exigirá estratégias específicas de acordo com a vacina, como as fases, os grupos prioritários e o cronograma estipulado pelo MS, com base nas orientações da Organização Pan-americana de Saúde. O Ministério orientou ainda que os municípios planejem dentro da realidade territorial.

Entre as estratégias do plano abordado pela Prefeitura à Abin estão: a criação de plataforma para marcar dia e hora de vacinação; horários específicos para cada grupo de risco, previamente identificado; vacinação institucional; vacinação em locais em que estejam os grupos prioritários, como nos locais de trabalho dos profissionais de saúde, instituições de longa permanência; vacinação móvel, levando a vacina para Unidades de Atenção Primária à Saúde; escolas; vacinação em drive-thru; vacinação com hora marcada; e vacinação domiciliar.

Homenagem

A superintendente da Abin em Sergipe, Monique Simões, enfatizou que, no que depender da agência, a parceria com a Prefeitura vai continuar por muito tempo. “Esta visita, além de conhecermos o plano de vacinação de Aracaju, também teve como finalidade estreitar os laços entre a nossa instituição e a administração municipal, homenageando a secretária Waneska pelo trabalho desenvolvido”, declara.

“Tivemos uma grata surpresa em termos recebido uma homenagem em virtude das nossas ações desenvolvidas em todo este período de pandemia. Aracaju vem, realmente, fazendo a diferença quando comparado inclusive com outras capitais e outros Estados”, pontuou a secretária ao agradecer aos representantes da Abin pelo reconhecimento das ações desenvolvidas pelo Município.

Foto ascom ASN