Prefeitura segue monitorando registros de novos casos de covid-19 por bairro

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), registrou uma redução do número de casos em 39 bairros da cidade, estabilidade somente em um (Suíssa), e aumento em toda a Zona de Expansão (Mosqueiro, Areia Branca, e Robalo/Aruana).

De acordo com a Diretora de Vigilância e Atenção à Saúde (DVAS), Taise Cavalcante, a avaliação da transmissão da covid-19 considerou a segunda e quarta semana dos meses de novembro e dezembro de 2020.

“Além dos números nos bairros, em dezembro observamos que tivemos um aumento na positividade dos exames, ou seja, para cada 10 pessoas que coletaram o exame 9 positivaram com covid. Uma transmissão intensa com sintomas ou sem sintomas, porque por 15 dias de dezembro, ainda testávamos assintomáticos nas Unidades, já na segunda quinzena de dezembro houve uma resolução para suspensão da coleta de assintomáticos”, explica.

Ainda segundo a diretora, não tem como avaliar qual seria a causa principal do aumento de casos positivos, em dezembro, na Zona de Expansão. “Vale lembrar que são bairros, que nas férias comportam muitas pessoas em casas de veraneio e podem ter tido aglomerações, fazendo com que aumentasse o número de positivados. Já que nos bairros Mosqueiro, Areia Branca, e Robalo/Aruana, os números mostram que foi apresentado um aumento de mais de 15% na média móvel de casos confirmados de covid-19”, destaca Taíse.

Divulgação

Diariamente, são divulgados os boletins oficiais com os principais números relacionados à covid e qual o cenário atual Aracaju se encontra, seja por meio do site da Prefeitura ou redes sociais, fortalecendo um alerta para que as pessoas compreendam o momento delicado pelo qual estamos vivendo. Em meio à crise, a gestão pública precisa contar com a participação e conscientização de todos.

O Painel Covid-19 é outra ferramenta, inicialmente de uso interno, que passou a ser elemento de transparência, desde outubro do ano passado, para munir a população de mais informações a respeito da pandemia em Aracaju.

Segundo a referência técnica da Sala de Situação, Dalila Ribeiro, os dados publicados são coletados do Ministério da Saúde e das secretarias estadual e municipal da Saúde, além de hospitais públicos e particulares, bem como laboratórios.

“Desenvolvida pela administração municipal por meio de uma parceria da Coordenação Geral de Inovação e Tecnologia junto à Superintendência de Tecnologia de Informação da Universidade Federal de Sergipe (UFS), a ferramenta pode ser acessada no portal da Prefeitura, no endereço eletrônico https://transparencia.aracaju.se.gov.br/prefeitura/covid19/ “, explica Dalila.

A referência técnica da Sala de Situação ressalta ainda que, a partir desta ferramenta, qualquer cidadão pode ter acesso aos dados de casos e óbitos registrados na capital, em decorrência da covid-19, em qualquer mês ou dia; ocupação de leitos de UTI e de enfermaria; monitoramento geral dos internados, entre outros dados.

14/01/21 - 16:49:26