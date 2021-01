SEJUC EMITE NOTA SOBRE DENÚNCIA DE AUMENTOS DE CASOS DE COVID-19

14/01/21 - 13:23:38

A Secretaria da Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc) informa que adota desde março do ano passado medidas sanitárias para redução dos riscos de contágio pela Covid-19 em todo o sistema prisional de Sergipe. Medidas estas que foram estratégicas para a situação não fugisse do controle dentro do sistema prisional.

No caso específico do Presídio Feminino (Prefem), em decorrência do aumento de casos em todo o país, também houve reflexo na unidade prisional. No entanto, a Sejuc destaca que todos os casos são leves e que todos foram isolados e estão sendo detectados, dentro que preceitua o protocolo estabelecido pelos profissionais de saúde.

A Sejuc acionou a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro e a Universidade Federal de Sergipe para que os internos e servidores que apresentam algum sintoma gripal sejam testados em tempo real.

Na sexta-feira, 15, todas as internas do Prefem serão testadas. Além disso, foram tomadas medidas como a suspensão temporária das visitas na unidade e a sanitização do local. A Sejuc reitera que está atenta à situação e adotando todas as medidas necessárias para redução do contágio pela Covid-19 no sistema prisional.

Diferente do que foi veiculado, os casos do Prefem são frutos dos testes que estão sendo realizados e todas as pessoas que apresentam sintomas estão sendo testadas. A Sejuc também tem fornecido ampla divulgação sobre as ações de combate ao coronavírus.

Dentre essas ações, estão a produção de máscaras pelas internas do Prefem, que já totalizaram mais de 121 mil unidades, distribuídas aos internos e servidores. Além disso, foram adotados protocolos de testagem e identificação de pessoas com sintomas gripais, além da constante limpeza das unidades e orientações sobre prevenção.

De novembro até hoje, a Sejuc registrou quatro casos nas unidades prisionais e todos foram encaminhados para isolamento, seguindo todos os protocolos dos órgãos de saúde.

Fonte: SEJUC