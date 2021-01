UNINASSAU lança edital para contratação de docentes

14/01/21 - 05:28:03

Interessados devem enviar currículo por e-mail até o dia 15 de janeiro

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de docentes de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e de Odontologia da UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju. Os interessados em participar da seleção deverão enviar Currículo Lattes atualizado e as devidas comprovações de titulação por e-mail até o dia 15 de janeiro.

Os candidatos deverão ter título de doutor, mestre ou especialista, ter disponibilidade para ministrar aulas no período noturno e/ou diurno e Currículo Lattes atualizado e comprovado. Além disso, os candidatos as vagas no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas deverão ter pós-graduação específica na área da disciplina pretendida.

Os aprovados na prova currículo e de títulos serão submetidos a uma avaliação escrita sobre tema relevante ao assunto da disciplina. Além disso, também passarão por uma avaliação didático-pedagógica, que constará de uma aula expositiva com duração de 20 minutos.

Para participar da seleção, é necessário enviar, até o dia 15 de janeiro, e-mail com o Currículo Lattes atualizado e os títulos para os e-mails sistemasinformacao.aju@mauriciodenassau.edu.br ou odontologia.aju@uninassau.edu.br, de acordo com o curso pretendido.

Por Suzy Guimarães