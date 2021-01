ACESE ENTREGA CHAVES DE CARRO ZERO PARA CLIENTE PREMIADA EM ARACAJU

15/01/21 - 05:53:52

Na tarde desta quinta-feira, 14, aconteceu na sede da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese) a entrega dos prêmios para os vencedores da Campanha Natal Premiado 2020. A empresária e artesã Fátima Barreto recebeu as chaves do seu veículo Fiat Mobi zero km.

A campanha, realizada no último mês de dezembro, arrecadou quase 300 mil cupons preenchidos para o sorteio do carro. Apesar da grande quantidade de concorrentes, a empresária Fátima Barreto, grande vencedora da campanha, chegou a fazer uma previsão.

“Realizei várias compras na BijouArts. Eu sabia que tinha preenchido o formulário de premiação e até brincava com as meninas na loja que eu ia ser a ganhadora”, contou. Contudo, ela diz que foi a primeira vez que a sorte lhe agraciou com um feito deste tamanho.

“Nunca dei sorte para sorteio. O único que eu ganhei na vida foi para um jogo de toalha. Quando recebi a ligação para informar que fui a premiada, cheguei a pensar que era um trote. Não acreditei. A ficha só caiu quando fizeram uma videochamada e percebi que era real. Deu tudo certo”, comemorou Fátima.

Também foi entregue o prêmio para as três vendedoras das lojas participantes que foram sorteadas na semana passada. Cada uma delas recebeu um cheque no valor de R$ 1000 reais.

Eliane de Lemos, das Lojas 1,99, foi uma das agraciadas e comemorou bastante. “Alegria imensa, para mim foi maravilhoso. Vou investir em alguma coisa ou pagar algumas contas. Certamente foi algo que nos motivou ainda mais neste final de ano”, revelou.

Apoio aos lojistas

Marco Pinheiro, presidente da Acese, garantiu que a campanha resgatou a autoestima do pequeno lojista em um ano permeado por dificuldades. “Cumprimos nosso papel histórico”, certificou. Ele também comemorou a união das entidades colaboradoras na campanha.

“Mais uma vez, a Associação Comercial agiu como uma instituição articuladora, capaz de unir entidades. A campanha não seria possível sem a colaboração efetiva dos parceiros que se juntaram para melhorar a economia local e contribuir com o micro e pequeno empreendedor”, garantiu.

Maurício Vasconcelos, vice-presidente da Acese, destacou a confiança dos lojistas que participaram do Natal Premiado 2020. Mais de 40 estabelecimentos do Centro de Aracaju estiveram presentes na campanha. Agora a expectativa é que a ação cresça ainda mais.

“Tivemos um grande número de cupons para o sorteio. E acho que é o pontapé inicial para que em 2021 a gente consiga fazer uma campanha ainda maior ao longo do ano. Isso vai ser muito bom para o comércio de Aracaju, no futuro podendo expandir para outras cidades”, assegurou.

Parceiros

Além da Acese, contribuíram como parceiras a Fecomércio/SE, Sicredi, Sebrae/SE, BaneseCard, TKS, CDL e TV Atalaia. Marco Aurélio Gonçalves Dias, gerente de Negócios Pessoa Jurídica do Sicredi celebrou a participação no projeto, principalmente por contribuir com o empresário do Centro.

“Porque a nossa cidade começou aqui e é um local que precisa ser prestigiado e revitalizado. E o Sicredi estará sempre presente em todo o desenvolvimento do comércio local”, afiançou Marco.

Maurício Oliveira, superintendente da Fecomércio Sergipe, disse que a união das entidades contribuiu para fazer o comércio do Centro ainda mais forte. Para ele, esse é um exemplo para o futuro. “Um exemplo da gente repensar e ressignificar para trazer essa força no momento em que estamos”, analisou.

Paulo do Eirado, superintendente do Sebrae Sergipe, avaliou a campanha como exitosa. Por isso, reiterou o apoio da instituição. “Uma participação muito grande da população prestigiando o comércio. E onde tiver necessidade de apoio para a pequena empresa, pode contar sempre com a gente”, asseverou.

A Tv Atalaia foi essencial no apoio à divulgação do Natal Premiado 2020, abrindo espaço em vários noticiários para falar da campanha. Grace Vahle Franco, porta-voz da emissora, lembrou da importância de apoiar os lojistas em um período de retomada.

“Mostra a importância de nos unirmos em um momento que mais se precisava. Porque o comerciante sentiu na pele as dificuldades trazidas pela pandemia. A Acese promover um projeto que beneficiaria os próprios clientes da região do Centro foi um verdadeiro sucesso”, parabenizou Grace.

Por Daniel Almeida Soares

Foto assessoria