COPA DO BRASIL: CBF ALTERA FÓRMULA E EDIÇÃO 2021 TERÁ UMA FASE A MENOS

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira (14) o Regulamento da Copa do Brasil de 2021. Na edição deste ano, o mata-mata mais famoso do país teve uma mudança importante no formato de disputa, e terá uma fase a menos.

Com isso, o grupo de clubes da Libertadores e campeões da Série B, Copa do Nordeste e Copa Verde, que entrava a partir das oitavas de final, agora ingressará na terceira fase do torneio, juntando-se a outras 20 equipes.

Dessa forma, na fase inicial, serão 80 clubes distribuídos em 40 confrontos. Depois, 40 clubes, em 20 confrontos. Na sequência, os 20 clubes ainda vivos no torneio receberão os 12 times classificados através de outras competições (participantes da Libertadores, campeão da Série B, campeão da Copa do Nordeste e campeão da Copa Verde).

Em razão dessa alteração, o número de equipes participantes da Copa do Brasil aumentou de 91 para 92.

Definição de times que entram direto na 3ª fase

Com sete brasileiros classificados à Libertadores: 7 clubes classificados para Libertadores, 1 clube campeão da Copa do Nordeste 2020, 1 clube campeão da Copa Verde 2020, 1 clube campeão da Série B 2020 e 2 clubes do Campeonato Brasileiro da Série A de 2020, cuja chamada respeitará a ordem de classificação.

Com oito classificados para Libertadores: 8 clubes classificados para Libertadores, 1 clube campeão da Copa do Nordeste 2020, 1 clube campeão da Copa Verde 2020, 1 clube campeão da Série B 2020 e 1 clube do Campeonato Brasileiro da Série A de 2020, cuja chamada respeitará a ordem de classificação.

Com nove classificados para Libertadores: 9 clubes classificados para Libertadores, 1 clube campeão da Copa do Nordeste 2020, 1 clube campeão da Copa Verde 2020 e 1 clube campeão da Série B 2020.

Agência Brasil – Por Juliano Justo – Repórter da TV Brasil e da Rádio Nacional – São Paulo