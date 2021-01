CPTRAN REGISTRA ACIDENTES DE TRÂNSITO NO CENTRO E EM SÃO CRISTÓVÃO

15/01/21 - 09:23:17

A Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) registrou dois acidentes nessa quinta-feira, 14. Durante a tarde, no Centro da capital, houve uma colisão entre dois veículos, no qual um terceiro também acabou sendo atingido. Já à noite, em uma rodovia no município de São Cristóvão, ocorreu uma colisão entre um carro e uma motocicleta.

Segundo a CPTran, na região central da capital, o acidente de trânsito ocorreu por volta das 17h. Um veículo utilitário, do tipo van, colidiu transversalmente com um carro. A van capotou e o condutor foi retirado do veículo pelo Corpo de Bombeiros e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O outro motorista também foi atendido pelo Samu.

Já à noite, por volta das 21h, houve a colisão entre um carro e a motocicleta, na rodovia SE-065, conhecida como João Bebe Água, em São Cristóvão. O caso ocorreu próximo à entrada do conjunto Eduardo Gomes.

O condutor do carro se recusou a fazer o teste do etilômetro e, como tinha sintomas de embriaguez ao volante, foi conduzido pela 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CIPM) à Central de Flagrantes. O motociclista foi atendido pelo Samu.

Informações e foto SSP