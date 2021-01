CUSTO DA CONSTRUÇÃO EM SERGIPE ACUMULOU AUMENTO DE 13,4% EM 2020

15/01/21 - 11:03:32

Análise realizada pelo Boletim Sergipe Econômico, parceria do Núcleo de Informações Econômicas da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES) e do Departamento de Economia da UFS, com base nos dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, do IBGE e da Caixa Econômica Federal, revelou que o custo médio da construção em Sergipe, por metro quadrado (m²), em dezembro de 2020, apresentou acréscimo de 1,7%, quando comparado com o mês imediatamente anterior, novembro último. No acumulado do ano que findou, o custo registrado apresentou aumento de 13,4%.

Em termos absolutos, o custo médio por metro quadrado ficou em R$ 1.120,38, assinalando o menor custo do país, no mês analisado. Este valor considera a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil, através da Lei 12.844/13.

Em relação aos demais estados, o segundo menor custo foi registrado no Rio Grande do Norte (R$ 1.129,59), seguido de Alagoas (R$ 1.155,45). Já os maiores custos foram em Santa Catarina (R$ 1.439,42), Rio de Janeiro (R$ 1.402,76) e Acre (R$ 1.398,14).

Composição do custo da construção de dezembro/2020

Analisando separadamente os componentes do custo da construção verificou-se que do valor total, a fatia de 59,1%, ou R$ 662,60, referiu-se ao custo com material, enquanto os 40,9% restantes, ou R$ 457,78, corresponderam ao valor da mão de obra empregada.

Em termos relativos, o custo com material, no mês considerado, teve acréscimo de 23,9%, na comparação com dezembro de 2019. Já na comparação com o mês anterior, novembro último, o aumento assinalado foi de 2,9%.

Por sua vez, o custo com a mão de obra, assinalou aumento de 1% em relação a dezembro do ano passado. No comparativo com o mês antecedente, o custo com mão de obra não apresentou variação.

NIE/FIES