Deputado vai ao DER-SE discutir mudanças no tráfego da Rodovia Inácio Barbosa

15/01/21 - 06:02:20

O deputado estadual Iran Barbosa, do PT, esteve no Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER-SE), na manhã desta quinta-feira, 14, acompanhado do presidente da Associação Desportiva, Cultural e Ambiental do Robalo (ADCAR), José Firmo, para dialogar com o diretor-presidente do órgão, Carlos Alberto Araújo, sobre a proposta do governo do Estado, de alterar o sentido de tráfego, aos domingos e feriados, na rodovia Inácio Barbosa, na região das praias, que passará a ter mão única, com o retorno se dando pela Rodovia dos Náufragos, na região do Robalo e Zona de Expansão de Aracaju. A proposta, segundo a Secretaria de Estado do Turismo (Setur), visa diminuir os congestionamentos no sentido para as praias e já passa a valer a partir do próximo domingo (17).

Na reunião, Iran expôs a necessidade de a comunidade das áreas afetadas serem ouvidas quanto aos problemas que podem ser gerados com essas mudanças no tráfego da região. “Afinal, a medida visa facilitar a vida de quem acessa aquela região aos finais de semana e feriados para o lazer, mas quem mora, efetivamente, naquela área e enfrenta o dia a dia é que sabe o quanto mudanças desse tipo afetam suas vida. Esses moradores deveriam ter sido ouvidos”, externou o parlamentar.

O presidente da ADCAR, José Firmo, que é morador do Robalo, reforçou a fala de Iran, destacando que os impactos serão grandes, especialmente para os comerciantes que operam às margens da Rodovia dos Náufragos, já que o fluxo da ida vai se dar todo ele pela Rodovia Inácio Barbosa. “E os domingos e feriados são dias muito bons para esses comerciantes. Muitos vão perder vendas, até porque estocaram produtos e nem foram avisados sobre essa mudança no tráfego”, alertou.

Outro problema grave apontado pela liderança diz respeito ao possível aumento da violência no trânsito na Rodovia dos Náufragos e nos povoados próximos aos dois eixos viários. De acordo com Firmo, como o retorno de quem for às praias será todo concentrado nessa via, os moradores locais terão muito mais dificuldade de circulação pelo aumento do fluxo de veículos e a possibilidade de acidentes.

“Essa é uma preocupação que precisamos ter e que, certamente, vai ocorrer, porque a gente já vê muitos acidentes normalmente nessas vias. Imagina com essa concentração maior de carros no sentido Sul/Norte, afetando os povoados e os moradores no entorno da Rodovia dos Náufragos”, diz.

Por George W. Silva

Foto assessoria