Direita e esquerda se unem em Aracaju, durante panelaço, e pedem impeachment de Bolsonaro por omissão à Pandemia

15/01/21 - 21:21:50

Em vários Estados do Brasil, inclusive Sergipe, milhares de pessoas participaram de panelaços, na noite desta sexta-feira (15), que pedem o impeachment do presidente Bolsonaro. Os protestos se intensificaram essa semana, no meio político e na sociedade civil. Batendo panelas, principalmente das janelas de apartamentos em edifícios, as pessoas gritavam “fora Bolsonaro” e “genocida”

Os panelaços ocorreram por conta da omissão do governo em relação à Pandemia do Covid-19 e a dificuldade para vacinação, que provocaram um caos na Saúde pública em Manaus, com inúmeras pessoas morrendo por conta da falta de oxigênio nos hospitais.

Em Aracaju moradores de apartamentos também foram às janelas dos prédios, e fizeram protestos contra Bolsonaro com panelas nas mãos gritando pela “fora Bolsonaro”, além de classificá-lo com palavrões. O panelaço em Aracaju ocorreu nos bairros Luzia, 13 de Julho, Jardins, Grajeru, Salgado Filho, Farolândia e na praia de Atalaia.

A manifestação, antes encampada por pessoas de esquerda e que marcou o início da pandemia no Brasil, ganhou a adesão de parte da expressiva direita, que diante da tragédia em Manaus agora se soma ao coro pelo impeachment do presidente.