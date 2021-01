EDUARDO AMORIM REBATE DECLARAÇÕES DE ALESSANDRO VIEIRA SOBRE O PSDB

15/01/21 - 16:46:23

Sobre o que disse o senador Alessandro Vieira na FM Jornal em relação ao PSDB, o presidente do partido em Sergipe, o médico Eduardo Amorim, reafirma que foi feito o convite a Danielle Garcia para se filiar à sigla, mas que em nenhum momento foi falado que esse convite era para criar outro grupo ou romper com todos que fizeram a oposição em 2020. “Fizemos sim o convite, mas não há deslealdade nisso, até porque eu entrei em contato com Alessandro para conversar sobre o convite e confirmei publicamente. Agora, ao meu ver, atitude desleal é possível aliado ficar em programa de rádio falando mal do outro aliado”, destaca.

Em relação ao desempenho do PSDB no pleito municipal, Eduardo Amorim reconhece que o partido poderia ter se saído melhor nas eleições, mas lamentou as declarações do senador do Cidadania. “Quando ele atinge o PSDB com críticas por não ter feito nenhum vereador, ele também atinge o PSB e o PL, partidos que integraram a aliança e que também não obtiveram êxito na disputa proporcional. Isso mostra uma atitude totalmente egoísta e desprezível de quem se dizia aliado há tão pouco tempo atrás”, salienta.

O presidente do PSDB lembrou a importância do partido para a campanha de Danielle Garcia. “O apoio do PSDB fortaleceu o projeto, todos sabem disso, inclusive o próprio Alessandro. O tempo de TV, os recursos financeiros, as assessorias, o PSDB deu total apoio à candidatura de Danielle. Além disso, tenho a consciência tranquila de que não credito ao PSDB a derrota de Danielle. Não esperava essa ingratidão em tão pouco tempo”, afirma.

