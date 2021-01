Governador Belivaldo Chagas entrega novas ambulâncias para reforço à Atenção Básica em oito municípios sergipanos

15/01/21 - 13:37:11

Na ação, foram contemplados os municípios de Brejo Grande, Carira, Cristinápolis, Poço Redondo, Riachão do Dantas, Tobias Barreto, Maruim e Neópolis

Na manhã desta sexta-feira(15),o governador Belivaldo Chagas, acompanhado da vice-governadora Eliane Aquino, entregou novas ambulâncias para dar apoio à Atenção Básica em oitos municípios sergipanos. O ato aconteceu na sede da Secretaria de Estado da Saúde, no Centro Administrativo Senador Gilvan Rocha.

São oito veículos que serão utilizados para remoção de pacientes com dificuldades de locomoção e sem risco à vida, para atendimento de referência das Unidades Básicas de Saúde, Rede Especializada e Hospitalar.

“A gente sabe que é um equipamento público importante, que muitas das vezes o prefeito não tem condições de adquirir. Então, chega numa boa hora, no momento de pandemia, onde às vezes há necessidade de transferir pacientes e ajudar também a salvar vidas”, declarou o governador Belivaldo Chagas.

A secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, ressaltou que os veículos darão apoio à atenção primária. “É uma atenção que é de ampla competência, responsabilidade dos municípios e é um equipamento extremamente importante para dar a assistência de forma imediata, para deslocar esse paciente dentro do próprio município ou intermunicipal. E nós, enquanto Secretaria de Estado da Saúde, estaremos apoiando com o objetivo de fortalecer a atenção primária”, destacou a secretária.

O investimento total é de R$ 720.000,00, fruto de Emenda Parlamentar do deputado federal João Daniel, e executados pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde. “É um prazer nos termos essa parceria com o governo do Estado, para destinar emendas que contribuam para a melhoria dos municípios”, pontuou o deputado João Daniel.

O prefeito de Neopolis, Célio Lemos, informou que o veículo será utilizado para dar assistência, sobretudo aos moradores de povoados, com dificuldades de se deslocar até a sede do município. “Essa ambulância tem destino certo. Vai ser levada para o povoado Flor do Brejo, afastado da sede, onde as pessoas muitas vezes, durante a noite, quando têm alguma questão de saúde e precisam procurar algum hospital, acabam tendo que pagar transporte particular. Com esse veículo, as pessoas terão como se deslocar até um hospital ou posto de saúde, gratuitamente”, relatou.

“A gente tem uma urgência 24 horas e o veículo vai ser muito importante para o nosso município.Uma ambulância nova, onde iremos atender nossa população nos momentos em que ela necessitar desse atendimento no nosso hospital” , declarou o prefeito de Carira, Diogo Machado.

Foto: Mario Sousa/ ASN