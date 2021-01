JOSÉ CARLOS MACHADO CRITICA FECHAMENTO DE AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL

15/01/21 - 13:57:13

Acerca do anúncio feito pelo Banco do Brasil na última segunda-feira (11), do que chamou de plano de reorganização administrativa com fechamento de 361 unidades de atendimento e demissão de 5.000 funcionários, o ex-deputado federal José Carlos Machado (DEM) classificou tais medidas como “um fato grave”.

Machado mostra-se preocupado com os possíveis fechamentos das agências do Banco do Brasil em algumas regiões de Sergipe. “Ainda não estão confirmadas mas comentam-se sobre os fechamentos nos municípios de Monte Alegre, Poço Redondo e Porto da Folha”, destacou.

Segundo Machado, além de mais demissões de trabalhadores e aumento nas filas, o fechamento de agências provocará prejuízos na economia e, principalmente, aos pequenos produtores rurais do interior do Brasil. “Essa decisão chega a ser desumana. E tem mais: a desestruturação do BB afetará o financiamento do setor rural”, comentou.

Por fim, Machado parabeniza a senadora Maria do Carmo (DEM) pelo seu posicionamento contra essas medidas anunciadas pelo BB. “Espero que a bancada sergipana de forma unânime se posicione contra os fechamentos das agências, apelando que os governos federal e estaduais busquem mecanismos para tentar reverter o quadro”, frisou.

Outro assunto abordado pelo democrata é com relação ao fechamento de fábricas da Ford no Brasil. “Quando a gente fala sobre o fechamento de uma fábrica, precisamos pensar nos funcionários da própria empresa e também nas pessoas que prestam serviços para a montadora ou fornecem insumos para a produção de automóveis, como a Yazaki aqui de Sergipe. São cerca de três mil empregados que foram drasticamente impactados com a notícia”, afirmou.

“É inadmissível essas empresas virem, se instalarem, receberam incentivos fiscais e, depois, simplesmente com sua vontade, dizer tchau Brasil e que se danem os empregos que foram gerados e a renúncia fiscal que os governos fizeram para deixar ela produzir no país”, disse.

