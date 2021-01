MEGA-SENA PODE PAGAR R$ 13 MILHÕES NO PRÓXIMO SÁBADO, DIA 16/01

15/01/21 - 05:08:47

Neste sábado (16/01), quem acertar as seis dezenas do concurso 2.335 da Mega-Sena, pode receber R$ 13 milhões. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo/SP.

Por se tratar de um concurso com final 5, o prêmio recebe ainda um adicional, conforme regra da modalidade. Para saber mais sobre os concursos de final 0 e 5 e sobre as mega-semanas, acesse: https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/24414/2021-contara-com-oito-semanas-especiais-de-sorteios-extras-da-mega-sena.

As apostas podem ser feitas até as 19h deste sábado nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo app Loterias CAIXA, disponível para usuários das plataformas iOS e Android. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá no primeiro mês R$ 15 mil. Caso prefira investir no setor varejista, o prêmio será suficiente para abrir 70 minimercados, investindo em média R$ 185,7 mil em cada unidade. O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 4,50.