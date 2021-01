No Dia Mundial do Compositor: Rodrigo Valadares homenageia Chiko Queiroga e Antônio Rogério

15/01/21 - 15:19:25

Neste ‘Dia Mundial do Compositor’, 15 de janeiro, o Deputado Estadual, Rodrigo Valadares, aproveitou para homenagear os compositores Chiko Queiroga e Antônio Rogério, uma dupla que tem levado um pouco de Sergipe para o mundo, através de músicas que hoje fazem parte da cultura do Estado e deixam marcas em todo o Brasil.

Por mais de 20 anos, Chiko Queiroga e Antônio Rogério criaram uma vasta experiência no mundo artístico, no qual compõem, tocam e interpretam belíssimas canções enraizadas nas tradições das músicas nordestinas. Com as canções “Ruas de Ará”, “Meu Papagaio”, “Aracaju Menina” e “Cheiro da Terra”, demonstram perfeitamente a paixão que sentem pela capital sergipana.

“Chiko Queiroga e Antônio Rogério fazem parte da nossa cultura, história e do orgulho à Sergipanidade. Ainda me lembro, eu muito criança, meu pai Pedrinho Valadares nos colocando para ouvir as músicas desses dois grandes artistas. Ele era fã”, disse Rodrigo.

Em tempos de pandemia, o parlamentar lembrou ainda de se solidarizar com toda a classe artística, pois entende que estes setores foram os primeiros a serem afetados e defende a ideia de que chegou a hora de retomar estas atividades.

“Estamos lutando pelo retorno às atividades da classe artística, sendo observadas todas as medidas de segurança. O novo prefeito de Maceió, JHC, já liberou a volta aos trabalhos dos artistas e, na minha opinião, Sergipe deveria seguir esse bom exemplo”, destacou.

Para amenizar tais dificuldades e garantir uma renda emergencial para trabalhadores da Cultura e manutenção dos espaços culturais brasileiros durante esse período, o Presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei Aldir Blanc. Para Sergipe, foram cerca de R$ 25 milhões, usados de forma eficiente, sendo um dos poucos estados a utilizar todo o recurso e o 1º do país a iniciar os pagamentos.

“Gostaria de parabenizar a presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Conceição Vieira, pela agilidade e comprometimento em atender os artistas e agentes culturais cadastrados na Lei Aldir Blanc. Devemos reconhecer quando há, em nosso estado, profissionais assim”, declarou o deputado.

Por Assessoria de Imprensa