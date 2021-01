Novo golpe: deputado Fábio Henrique afirma que não está realizando nenhum evento

15/01/21 - 13:29:20

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) emitiu uma nota na manhã desta sexta-feira (15) informando que está sendo vítima de um novo golpe extorsão em Sergipe.

As informações passadas pela assessoria do parlamentar são de que estão tentando aplicar golpe para roubar o acesso ao WhatsApp e com isso, fazem ligação telefônica dizendo ser do gabinete do deputado.

Os golpistas alegam que o deputado irá realizar um evento em Sergipe, e para confirmar a participação é preciso que a pessoa diga os 6 números de um código recebido através do SMS. Esses números são referentes ao código de ativação do WhatsApp, com isso, os golpistas passam ter acesso ao aplicativo da vítima.

O deputado federal Fábio Henrique esclarece que não esta realizando nenhum evento. E essas ligações devem ser denunciadas imediatamente à polícia por tratar-se de um golpe.