POLÍCIA MILITAR APREENDE 40 KG DE MACONHA E PRENDE SUSPEITOS DE TRÁFICO

15/01/21 - 07:08:08

Militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam, aproximadamente, 40 quilos de maconha, três balanças de precisão, celulares e dinheiro durante ação policial na tarde dessa quinta-feira, 14. Na operação, também foram presos dois homens, identificados como Ivan Vinicius de Pádua Barreto Costa, 21 anos, e André Biriba Teixeira, 26. O caso ocorreu no conjunto Santa Lúcia, em Aracaju.

De acordo com as informações policiais, os militares faziam rondas pela localidade quando foram solicitados por um motoboy que informou ter ouvido gritos de uma voz feminina, que pedia socorro, em um residencial no loteamento Morada das Oliveiras. Diante da comunicação, os agentes foram ao local e encontraram um morador, identificado como Ivan Vinicius, que disse existir brigas mas que não sabia o que tinha acontecido.

Durante a conversa, os policiais sentiram um forte cheiro de substância entorpecente, vindo de uma das casas do residencial. No local, os militares foram atendidos por um homem, identificado como André, que estava sob efeito aparente de substâncias entorpecentes. Os agentes avistaram uma quantidade significativa de maconha. Diante disso, foi feita uma busca e, inicialmente, foram encontrados três tabletes de maconha e 300 gramas de haxixe.

Diante disso, André foi preso e, exaltado, afirmou que no local havia mais drogas e identificou os demais proprietários. Assim, os policiais realizaram mais buscas e encontraram mais 42 tabletes de maconha e três balanças de precisão em uma parte do residencial, além de mais uma trouxa de maconha na residência de Ivan Vinicius.

Na ação policial, foram apreendidos, aproximadamente, 40 quilos de maconha, três balanças de precisão, celulares e a quantia de R$ 33,50. O caso foi apresentado na Central de Flagrantes, através de Relatório de Ocorrência Policial.

Informações e foto SSP