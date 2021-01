Prefeita de Pacatuba viabiliza caminhão coletor para o município através da CODEVASF

15/01/21 - 14:03:08

A prefeita de Pacatuba, Manuella Martins (PSC), esteve com superintendente da CODEVASF, César Mandarino, com o objetivo de finalizar o procedimento para que a Prefeitura receba um caminhão coletor voltado para a coleta de lixo. O encontro contou com a presença do ex-prefeito de Pacatuba e secretário-chefe de gabinete, Alexandre Martins. A aquisição foi possível através de uma emenda parlamentar do deputado federal Valdevan 90.

Durante a reunião a prefeita ainda reivindicou algumas melhorias para os rizicultores do município. Através de ofício, Manuella Martins solicitou a visita de técnicos da Companhia ao projeto Betume, localizado no povoado Ponta de Areia.

“César Mandarino também firmou o compromisso em estabelecer futuras parcerias, envolvendo o plantio de mudas e distribuição de alevinos. Tenho certeza que a CODEVASF será uma grande parceira da nossa gestão e muitas ações serão implementadas graças a essa parceria”, afirmou Manuella.

POR ASCOM/PMP