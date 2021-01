Prefeito de General Maynard é eleito Presidente do Consórcio Público de Saneamento Básico da grande Aracaju 2021/2022

15/01/21 - 11:43:06

Na manhã de hoje (15), aconteceu na Administração Estadual do Meio Ambiente (ADEMA) , a eleição que teve chapa única, para a Mesa Diretora do Consórcio Público de Saneamento Básico , que tem à frente a coordenação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos.

A votação que acontece de forma democrática, elegeu como presidente do Consórcio Público de Saneamento Básico da grande Aracaju, o excelentíssimo prefeito de General Maynard, Valmir de Jesus, vice-presidente o senhor Marcos Santana, prefeito de São Cristóvão, Juca de Bala, prefeito de Laranjeiras, no cargo de Diretor Administrativo e a prefeita de Carmópolis, Esmeralda Cruz, como Diretora Financeira.

Os municípios consorciados, abrange as cidades da Barra dos Coqueiros, Carmópolis, General Maynard, Itaporanga D’Ajuda, Santo Amaro das Brotas, Laranjeiras e Maruim, quem tem a importante função na determinação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que trabalha para o encerramento dos lixões de todos os municípios do Brasil, respeitando a lei 12.305/10, que possibilita a construção dos aterros sanitários e estabelece prazos para a extinção dos lixões, além de oferecer os instrumentos necessárias ao enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos, decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos.

Durante a assembleia ordinária do Consórcio Público, foi destacado o interesse da AGRESE – Companhia de Saneamento de Sergipe, que tem parceria com o consórcio Aracaju, para a construção de uma Usina de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para a nossa região, com objetivo de melhorar os trabalhos desenvolvidos no consórcio, além de uma breve explanação do superintendente do IBAMA, Romeu Boto, sobre uma multa e recursos do IBAMA, que pode ser revertido para os municípios do Estado de Sergipe, beneficiando os municípios .

Por Genisson Cruz

Foto assessoria