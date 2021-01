Sergipe promove famtour com agentes da Azul Viagens

15/01/21 - 16:14:15

Iniciado na segunda-feira (11) e finalizando nesta sexta-feira (15), o evento busca fortalecer a venda qualificada de pacotes turísticos.

Como parte das ações estratégicas do Governo de Sergipe no fomento ao setor turístico, a Secretaria de Estado do Turismo (Setur) promoveu nesta semana um famtour com agentes da Azul Viagens, por Aracaju e outros destinos sergipanos. Iniciado na segunda-feira (11) e finalizando nesta sexta-feira (15), o evento busca fortalecer a venda qualificada de pacotes turísticos.

A ação faz parte da parceria construída entre o Governo do Estado e a Azul Viagens, com o objetivo de inserir o destino Sergipe nos balcões de vendas das agências turísticas. A cooperação deve favorecer a comercialização de pacotes turísticos da operadora, trazendo maior segurança e detalhes relacionados aos produtos turísticos de Sergipe.

Participam deste famtour 15 agentes da Azul das regiões Sul e Sudeste, de estados como Minas Gerais; Rio Grande do Sul e São Paulo, e um representante da empresa Azul Viagens.

Para o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, a proposta do famtour é que os visitantes vivenciem experiências em Sergipe e conheçam de perto seus principais pontos de visitação, para que possam replicar de forma mais eficiente as informações sobre este destino.

“Além de visitar os pontos turísticos, eles conhecem a nossa cultura e também passam por experiências em restaurantes, saboreando a nossa culinária. É uma forma de especialização in loco, um treinamento para todos os agentes de viagens envolvidos, que têm a oportunidade de conhecer os destinos e apresentar os produtos e serviços turísticos com muito mais qualidade aos seus clientes. Assim, é possível alavancar o potencial turístico do estado para o Brasil, gerando oportunidades mesmo em tempos desafiadores”, afirma Sales Neto.

Para participar deste famtour, a Azul Viagens selecionou os agentes campeões de vendas de pacotes turísticos em seus estados, como Ana Flávia, que atua nas cidades de Arcos e Formiga, no interior de Minas Gerais.

“Tivemos a oportunidade de desfrutar desse famtour incrível, onde conhecemos vários lugares e muita cultura, além de belezas naturais. Aprendemos muito sobre o destino Sergipe e seus atrativos e desfrutamos de algo que a gente nunca imaginava que seria possível desfrutar por aqui. Tudo muito bacana, com pessoas carismáticas e hospitaleiras. Uma ótima infraestrutura, com barracas completas, atendimento diferenciado e gastronomia abundante. Experimentamos o caranguejo e frutos do mar, além de tudo que o estado de Sergipe tem de melhor, e assim, podemos vender não apenas um destino, mas, um sentimento”, diz Ana Flávia.

Em visita pela terceira vez em Sergipe, a representante da cidade de Porto Alegre (RS), Josiane Drechsler, explica estar satisfeita pelo convite e pela proposta de Aracaju no mercado turístico. “Nos outros momentos em que estive no estado, não tive a oportunidade de conhecer tantos lugares bonitos como os Cânions do Rio São Francisco. Ouvimos por lá a história de Lampião e Maria Bonita, que até então eu não conhecia direito, apenas por livros. Agora, como pude vivenciar, se torna único. Também tivemos um dia espetacular em Aracaju, conhecendo as praias, a Ilha dos Namorados e a Crôa do Goré. Foi uma experiência excelente”, finaliza Josiane.

O Famtour é realizado pelo Governo do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo, em parceria com a Azul Viagens, Abrasel, ABIH, Toptur, Mftur e Prefeitura de Aracaju.

A Azul

A empresa possui mais de 34 lojas distribuídas pelo Brasil e no exterior, e atua em mais de 100 destinos, entre domésticos e internacionais. A companhia se notabilizou pelo baixo custo e alta qualidade de serviços, oferecendo preços bastante atrativos e atuando nos principais destinos turísticos do Brasil e do mundo

Fonte e foto assessoria