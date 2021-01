SMTT realizará ações educativas para o trânsito em frente às escolas

15/01/21 - 05:26:32

Com o retorno das aulas presenciais nas instituições de ensino da capital, na próxima segunda-feira, dia 18, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju, através da Coordenadoria de Educação para o Trânsito (CET), realizará ações educativas na entrada das escolas localizadas em regiões de grande circulação de pessoas e veículos.

As atividades seguirão todos os protocolos de biossegurança necessários para evitar o contágio pelo novo coronavírus. A primeira ação será em um colégio localizado na rua Dom José Thomaz, no bairro São José.

De acordo com o superintendente da SMTT, Renato Telles, as ações visam reforçar aos condutores, colaboradores e alunos a importância do respeito às sinalizações e leis de trânsito. A equipe chamará a atenção, por exemplo, para a não formação de filas duplas na porta das escolas.

“Estaremos em frente às escolas de grande movimentação, levando mensagens de conscientização para que a volta às aulas seja tranquila. É importante que os condutores não façam fila dupla porque esta infração prejudica muito o trânsito, e que os alunos atravessem a via na faixa de pedestre para a segurança de todos. São pontos importantes e que serão abordados nas ações”, conta.

Renato destaca que os agentes de trânsito também estarão nas regiões, monitorando o fluxo de veículos. “Teremos agentes auxiliando na organização do trânsito no entorno das escolas com maior movimentação. Mas é fundamental que os condutores sejam conscientes, não estacionem em local proibido e respeitem as sinalizações”, alerta o superintendente da SMTT.

Programação

Segunda-feira, dia 18

Colégio Arquidiocesano, às 6h30

Rua Dom José Thomaz, 194 – São José

Terça-feira, dia 19

Colégio Módulo, às 6h30

Avenida Paulo VI com Rua dos cravos

Quarta-feira, dia 20

Colégio CCPA

Rua José de Alencar Cardoso Neto, 67 – Grageru

Fonte e foto SMTT