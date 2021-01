Trocando cargos por votos

15/01/21 - 08:31:00

Por Adiberto de Souza

A exoneração sumária de Victor Alexandre Sande Santos, superintendente do Incra em Sergipe, aumenta a suspeita de que o governo Bolsonaro está trocando cargos públicos por votos em favor do candidato a presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira (Progressista). Nomeado há cinco meses e fazendo um excelente trabalho no Instituto, Victor Alexandre foi posto no olho da rua por ter sido indicado pelo deputado federal Fábio Reis (MDB), que na disputa da Câmara apoia o colega de partido Baleia Rossi. A exoneração foi uma demonstração de como o governo Bolsonaro trata os aliados rebeldes. Isso ficou mais evidente por ter o bota fora ocorrido no dia em que Arthur Lira veio fazer campanha em Sergipe. Além de expor a cara eleitoreira do Palácio do Planalto, a exoneração do superintendente do Incra escancara a forma tacanha como este governo militar trata a coisa pública e o desprezo que tem com o homem do campo, com a agricultura familiar. Decididamente, estamos no mato sem cachorro!

Dois em um

E quem está de volta à presidência do Sindicato dos Motoristas de Ônibus de São Paulo é o deputado federal Valdevan Noventa (PL). O distinto reassumiu o posto prometendo defender os colegas de profissão, sem esquecer os compromissos assumidos com os eleitores sergipanos. Agora, como deputado e líder sindical em plena atividade, Valdevan será figurinha carimbada nos voos São Paulo-Brasília-Aracaju. Haja disposição!

Bico seco

Em 2010, quando a Adutora do Semiárido ficou pronta, o então governador Marcelo Déda (PT) se recusou em fazer festa para inaugurá-la. Parece que o petista de saudosa memória estava adivinhando que aquela importante obra seria um calo no sapato da Deso, pois desde que entrou em operação, a adutora apresenta defeitos. Ontem mesmo, um novo reparo na problemática tubulação deixou sem água tratada cerca de 100 mil sertanejos residentes em 11 municípios sergipanos. Marminino!

Hora H do dia D

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) deixou a reunião com o general Eduardo Pazuello confiante que a hora H do dia D para a vacinação contra a Covid-19 será às 10h da próxima quarta-feira. O milico de plantão no Ministério da Saúde jurou aos prefeitos que deste dia não passa, embora ainda dependa de seringas, agulhas e da autorização da Anvisa para o uso emergencial do imunizante. E isso tudo se, até lá, o negacionista capitão de pijama não resolver proibir a vacina que, segundo ele, transforma o povo em jacaré. Home vôte!

Comendo veneno

A abobrinha foi o alimento no qual foram encontrados mais resíduos de agrotóxicos. Estudo da Avisa revela que entre as 229 amostras de abobrinha, 48% foram consideradas insatisfatórias, 45% por terem ingredientes ativos não autorizados. O levantamento também constatou excesso de veneno no feijão, alface, fubá de milho, tomate e uva. Com tanto agrotóxico na lavoura, o difícil é descobrir qual alimento não está envenenado. Misericórdia!

Matando o BB

A Federação dos Municípios de Sergipe e o Sindicato dos Bancários se reuniram para discutir as nefastas consequências do fechamento de agências e demissão em massa de 5 mil empregados anunciada pelo Banco do Brasil. De acordo com o projeto do BB, em Sergipe serão lacradas as agências bancárias de Porto da Folha e Poço Redondo. A federação e o sindicato entendem que a ideia inconsequente dos burocratas do Banco do Brasil causará um grande impacto na vida dos funcionários e de quem depende das agências. Crendeuspai!

Abra o olho

Com a perspectiva do início da vacinação contra a covid-19 no Brasil, já estão ocorrendo tentativas de golpes pelo celular. Passando-se por servidores da saúde, os mequetrefes telefonam para as vítimas alegando que precisam cadastrá-las. O Ministério da Saúde adverte que o SUS não faz agendamento de vacinação, não solicita dados das pessoas, nem envia quaisquer tipos de códigos para usuários do sistema de saúde. Portanto, abra o olho para não cair nessa esparrela. Aff Maria!

Sem voto

Na companhia de cinco dos oito deputados federais de Sergipe, o candidato a presidente das Câmara, Arthur Lira (Progressista), visitou o governador Belivaldo Chagas (PSD). Em viagem, Fábio Mitidieri (PSD) foi o único eleitor de Lyra ausente ao encontro. Durante a animada conversa, o governador fez questão de dizer ao candidato que não tem votos nessa disputa congressual, porém torce pela preservação da harmonia dos poderes. Então, tá!

Dia de posse

A diretoria eleita da Associação dos Delegados de Polícia de Sergipe toma posse, nesta sexta-feira. Em respeito às recomendações sanitárias, o ato ocorrerá na sede da instituição e será restrito aos empossados. O presidente Isaque Cangussu e parte da diretoria foram eleitos pela segunda vez seguida, enquanto outros delegados são estreantes na gestão da Adepol. A eleição ocorreu em dezembro último, tendo a chapa única obtido 93,82% dos votos. Boa sorte a todos nessa nova empreitada.

Descaso mata

Os senadores Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (Cidadania) não escondem a revolta com a dramática situação vivida pela população de Manaus. Segundo o petista, a falta de oxigênio na capital do Amazonas “nos faz perder o ar diante de tanta negligência com a gravidade em que vivemos. Chega de brincar com a vida dos brasileiros. O descaso do Bolsonaro mata”, fustigou. Já o cidadanista lamentou que, enquanto as pessoas morrem por falta de oxigênio, “o Congresso está em recesso, por omissão criminosa de Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia”. Cruz, credo!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Imparcial, em 23 de janeiro de 1919.