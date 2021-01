Cabo Amintas estreia na BAND nesta segunda-feira, 18 de janeiro

Após quase 2 anos afastado da telinha, o polêmico repórter policial e comentarista de segurança, Cabo Amintas, retorna nesta segunda-feira, (18), ao cenário televisivo em grande estilo, pela BAND TV, ampliando o alcance de público nos estados de Sergipe e Bahia.

Amintas terá participação ao vivo e diária no programa Brasil Urgente, apresentado por Uziel Bueno, a partir das 16h, com transmissão pela TV aberta no canal 44.1 para quem assiste de Sergipe.

As negociações com a BAND começaram ainda em abril de 2019, assim que Amintas deixou a TV Atalaia, afiliada da Record TV, onde participava como comentarista de segurança pública, no quadro “No banquinho do Bareta”, destacando-se como líder em audiência. Na emissora ele começou participando do Balanço Geral desde o surgimento do programa e só depois se juntou ao “Tolerância Zero”. Em relação à nova casa, “o martelo só foi batido” no início desta semana após uma demorada reunião com Uziel e o Diretor Geral da Band Nordeste, Augusto Correia. Entre as definições, ficou acordado que Amintas, inicialmente, fará as participações no Brasil Urgente, produzindo conteúdo jornalístico para o programa, com ocorrências policiais e comentários, mas, que, dentro em breve, também estará coordenando o escritório da emissora em Sergipe, inclusive, para fins comerciais.

Além de policial militar da reserva e radialista, Cabo Amintas atuou por 4 anos como vereador de Aracaju. Agora, com um pouco mais de tempo para voltar a se dedicar à TV, o homem que diz: “eu só recuo se for pra tomar impulso”, promete voltar com tudo para mostrar que, com ele, também, assim como diz Uziel, “o sistema é bruto”. “Eu e Uziel temos um estilo bem parecido na forma de comunicar e acho que isso vai favorecer quanto ao resultado do trabalho. O público pode ter certeza que a gente vai chegar com tudo”, concluiu.