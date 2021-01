ÔNIBUS COM IDENTIFICAÇÃO PARA AJUDAR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL

16/01/21 - 07:24:10

O Transporte Coletivo em Aracaju e sua Região Metropolitana tem expandido cada vez mais seus serviços na busca de acomodar seus usuários da melhor maneira possível.

E sempre mantendo o diálogo com todas as categorias, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp), em parceria com a SMTT Aracaju e o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, lançou neste mês os adesivos da acessibilidade visual.

O adesivo, que consiste em identificar através das cores das bengalas o grau de deficiência visual do usuário no momento em que ele adentra o veículo, é mais uma forma de inclusão dentro do transporte público.

PARA SABER MAIS

Existem três cores diferentes de bengalas para pessoas com deficiência visual. A branca é usada por pessoas que são cegas. Já a verde, por pessoas que tem baixa visão. Enquanto isso, a branca e vermelha são para pessoas que, além de não enxergar, também não escutam. Essa iniciativa é uma maneira de não só ajudar os colaboradores do Transporte Público local, que têm sido capacitados a respeito da temática, como também informar a população sobre essa demanda.

Setransp – Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju