Prefeitura municipal de Laranjeiras firma uma nova parceria com a DESO no Estado

16/01/21 - 08:27:16

O secretário municipal de Planejamento, Redi Marques esteve reunido nesta sexta-feira, 15, com a equipe técnica da DESO em Laranjeiras. Foram discutidas algumas situações para enfrentar a falta de água em algumas localidades e foram feitas algumas solicitações, de ambas as partes, principalmente na melhoria do sistema de abastecimento e distribuição de água nos bairros Salinas 1 e 2.

“O objetivo dessa reunião é ter a DESO como uma parceira, pois iremos iniciar um trabalho com a comunidade, combatendo ligações clandestinas, que provocam perdas de água e falha da rede de distribuição. Nossa ideia é que a população tenha acesso a água através da ampliação da distribuição”, destacou Redi.

O secretário disse que ainda que a Prefeitura, junto com a DESO, irá atuar junto às famílias de baixa renda, buscando regularizar contas em atraso, com a facilidade do pagamento, e incluir outras no programa da tarifa social da companhia.

Fonte e foto assessoria