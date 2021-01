Prefeitura realiza credenciamento e recadastramento de instrutores da Fundat

16/01/21 - 08:37:44

De 18 a 30 de janeiro, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), realiza o processo de cadastramento e recadastramento de profissionais que desejam se tornar, ou continuar, instrutores dos cursos profissionalizantes da Fundação.

O credenciamento é gratuito e destinado aos 110 cursos e oficinas da Fundat, as quais contemplam os seguintes eixos tecnológicos: Informação e Comunicação, Gestão e Negócio, Ambiente e Saúde, Produção Cultural e Design, Produção Alimentícia, Desenvolvimento Educacional e Social e Infraestrutura.

Esse processo de credenciamento visa aprimorar o quadro de instrutores da Fundat e atualizar os dados pessoais e profissionais daqueles que já atuam ministrando cursos e oficinas na Fundação, além de possibilitar a novos profissionais oportunidade de emprego e contribuir com a geração de renda destes cidadãos.

A inscrição é gratuita e, para participar, é necessário acessar o link https://cutt.ly/KjRpZ5X – onde consta toda a documentação necessário e preenche todas as informações solicitadas – ou comparecer à sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, portando as documentações específicas (original e cópia), de acordo com o eixo do curso que for credenciado.

Em virtude da pandemia, o horário de funcionamento da sede da Fundat é de segunda a sexta, das 07h às 13h. Para mais informações, os interessados podem ligar para os seguintes telefones: (79) 3179-1331, (79) 9 9151-9771 ou (79) 9 9152-1009.