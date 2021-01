Repaginado rádio jornal da Eldorado retorna nesta segunda-feira pela manhã

16/01/21 - 16:58:07

O radiojornalismo tão esperado pelo os moradores de Lagarto e boa parte da região centro-sul do estado retornará com as suas atividades jornalísticas nesta segunda-feira, dia 18, através dos microfones da Eldorado FM 100,7. A dupla de radialistas voltam aos trabalhos após recesso que durou 45 dias.

Repaginado, porém, com os ancoras que conseguiram destaque com informações privilegiadas durante o processo eleitoral, Lucas Brasil (Manhã) e Alex Dias (Tarde) estarão novamente a frente da grade jornalística da conceituada e moderna emissora Eldorado FM. Os programas foram padronizados e se chamarão “Radio Verdade 1º e 2º edição respectivamente.

Pela manhã, Lucas Brasil comandará o jornalismo das 06h às 08hrs trazendo um jornalismo imparcial, polêmico, político, policial e esportivo. Vale destacar, quem em 2020 o programa comandado por Lucas Brasil ganhou destaque a nível regional com temas importantes que assolavam o dia a dia da sociedade, a exemplo, das longas filas das agencias bancarias e entrevistas políticas com conteúdo que chamaram a atenção do Ministério Público e da população no geral.

No período da tarde, o comando fica por conta novamente do experiente Alex Dias, agora com o Rádio Verdade 2º edição, das 12h ás 14hrs. Alex é conhecido e muito bem ouvido pelos lagartenses principalmente por ter feito parte de praticamente todos os grupos políticos do município, o jornalismo do horário traz um conteúdo político local de grande relevância e esperado por todos. Alex também abordará assuntos do cotidiano e muitas noticias locais.

Vale ressaltar que a rádio Eldorado FM de Lagarto com sua nova direção vem fazendo grande reestruturação na programação e na estrutura física da emissora. Os estúdios da rádio foram modificados, ampliados e modernizados. A frequência da emissora também vem alcançando novos objetivos e chegando outras regiões do Nordeste.