Clínica de Odontologia da Unit oferece tratamento gratuito

17/01/21 - 08:48:07

Os agendamentos para diversos tipos de procedimentos começam em fevereiro.

A Clínica Odontológica da Universidade Tiradentes oferece serviços de qualidade em Odontologia ao custo de tarifa social. A partir da inscrição no valor de R$ 30,00 por semestre, o usuário tem à disposição, gratuitamente, diversos tipos de tratamentos, a exemplo de restaurações, extrações, canal e limpeza. Caso o paciente não possa custear, será encaminhado para o serviço de assistência social e, em sendo comprovada vulnerabilidade, liberado da taxa.

A clínica escola da Unit oferece atendimento em um ambiente de capacitação dos alunos do curso de Odontologia que são supervisionados por professores qualificados e renomados na área odontológica no estado de Sergipe. Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, todas as atividades foram suspensas, mas de acordo com Leandro Caldas, gerente administrativo da clínica, o trabalho não parou.

“Montamos uma comissão técnica formada por profissionais qualificados na área da saúde para manter um plano de enfrentamento ao novo coronavírus. Dessa forma, voltamos às nossas atividades em novembro fortalecidos com protocolos sanitários e de biossegurança de enfrentamento ao Covid 19 e ainda mais qualificados para oferecer um atendimento de qualidade a nossa comunidade”.

Para o primeiro semestre de 2021, os agendamentos começam a ser realizados a partir de fevereiro, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 18 horas. O endereço é Rua Siriri, 263, no centro de Aracaju. O telefone para contato é 3218-2306.

Assessoria de Imprensa