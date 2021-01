DEZ EMPRESAS ABREM VAGAS DE EMPREGO; VEJA LISTA COMPLETA AQUI

As empresas CI&T, Mobills, GetNinjas, Track.co, HeroSpark, Gestão 4.0, Connekt, AeC, Grupo Adecco e Positivo Tecnologia estão com vagas de emprego abertas. Veja abaixo detalhes dos processos seletivos:

CI&T

A CI&T tem cerca de 340 novas vagas abertas para profissionais que atuam com tecnologia para trabalhar no modelo remoto. As oportunidades podem ser acessadas por este link: https://br.ciandt.com/carreiras. A empresa estendeu o trabalho remoto no Brasil até junho de 2021.

Mobills

A Mobills está com cinco vagas para atuação de forma remota. As oportunidades são para as áreas de desenvolvimento, design, CRM, contábil e produção de conteúdo. Os interessados podem mandar seus currículos no site: https://www.mobills.com.br/vagas/

GetNinjas

O GetNinjas está com cinco vagas abertas em São Paulo para as áreas de tecnologia, customer service, design e produto. As oportunidades são para os cargos de Atendimento ao Cliente, Desenvolvimento Back End, Desenvolvimento Front End, Design System e Product Manager. Os profissionais interessados podem encontrar mais detalhes no seguinte link: https://getninjas.breezy.hr/

Track.co

A Track está com 11 vagas abertas em Belo Horizonte. As oportunidades são para os cargos de Customer Success, Financeiro, Marketing, Tecnologia, Recursos Humanos e Comercial. Os profissionais interessados podem encontrar mais detalhes no seguinte link: https://jobs.track.co/

HeroSpark

A HeroSpark está com 18 processos seletivos abertos no Paraná. As oportunidades são para os cargos de Inside Sales, Customer Success, Front and Developer, Back end Developer, Engenheiro de Dados, Analista Contábil, Product Design Senior, Analista de Setup e Coordenador de Inside Sales. Os profissionais interessados podem encontrar mais detalhes e informações de como se candidatar através do link: https://herospark.abler.com.br/

Gestão 4.0

O Gestão 4.0 está com 15 vagas abertas em áreas como marketing, produto e venda. As posições são para os cargos de Analista Comercial, Analista de Marketing de Performance, Analista de Produtos, Assistente de Eventos, Business Development, Community Manager, Executivo de Vendas, Executivo de Vendas in Company, Gerente de Eventos e Operações, Gerente de Marketing de Conteúdo, Growth Marketing, Product Manager Junior, Redator Pleno e Representante de Desenvolvimento de Vendas. Os profissionais interessados podem encontrar mais detalhes no seguinte link: https://gestao40.gupy.io/

Connekt

A Connekt está com vagas abertas para as mais diversas áreas, como Administração, Arquitetura, Atendimento de clientes, ciência de dados, corretagem, engenharia, finanças, marketing, recursos humanos, tecnologia, entre outras. Os profissionais interessados podem encontrar mais detalhes através do link: https://vagas.connekt.com.br/

AeC

A AeC está com 400 vagas abertas para a unidade Chácara Santo Antônio, na capital paulista. Todas as oportunidades são para atendentes. As contratações irão até o final deste mês de janeiro. Para participar da seleção é preciso ter mais de 18 anos e ter concluído o Ensino Médio. Os interessados devem se cadastrar no site https://queroser.aec.com.br. Além de remuneração compatível com o mercado, os contratados terão direito a vale-transporte, vale-refeição, plano de saúde e plano odontológico. Há vagas tanto para trabalho presencial como para home office. A definição do modelo de jornada ocorrerá durante a seleção, por isso é desejável que os candidatos possuam infraestrutura para a jornada em home office.

Grupo Adecco

Estão abertas as inscrições para o CEO for One Month, programa do Grupo Adecco que seleciona um universitário em cada um dos 40 países participantes para concorrer a uma vaga de CEO global por um mês. Para participar, o candidato deve estar matriculado em qualquer curso universitário e ter inglês fluente, já que algumas etapas do processo seletivo são realizadas neste idioma. Para fazer a inscrição, basta acessar o link até o dia 16 de abril.

O vencedor selecionado CEO por um mês que representará o Brasil trabalhará no mês de julho na sede da empresa, na cidade de São Paulo, em princípio virtualmente devido à pandemia, participando do dia a dia do trabalho, acompanhando a liderança e visitando clientes. Os 40 candidatos selecionados para CEO for One Month local concorrem para ser um dos Top 10 do Global CEO for One Month, que acontece na Europa, em agosto de 2021, e concorrem à vaga global para CEO por um mês. O estudante selecionado irá administrar a empresa multinacional, que conta com 34 mil funcionários em 60 países, trabalhando ao lado do CEO Global do Grupo Adecco.

Para saber mais do programa acompanhe o Instagram da Adecco Brasil https://www.instagram.com/adeccobrasil

Positivo Tecnologia

A Positivo Tecnologia está com aproximadamente 50 vagas de emprego abertas em todas as regiões do país, em diversas áreas como Logística, Tecnologia, Marketing, Novos Negócios, Recursos Humanos e Administrativo. O candidato deve acessar https://positivotecnologia.gupy.io.