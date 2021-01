LUCIANO BISPO ANUNCIA AVANÇO NO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES

17/01/21 - 06:20:24

Os servidores da Assembleia Legislativa de Sergipe foram contemplados com um avanço horizontal no Plano de Cargos e Salários. Trata-se de mais uma ação da gestão do presidente da Alese, deputado Luciano Bispo. A projeção, baseada na Lei Complementar nº 320/2019 está em vigor desde 1º de janeiro de 2021.

A revisão das letras da progressão, que atende também aos servidores aprovados no primeiro concurso público realizado pela Casa, é uma das conquistas do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa de Sergipe (Sindalese) junto ao presidente Luciano Bispo.

O presidente do sindicato dos servidores, Antônio Geraldo Silva, afirma que a medida beneficia cerca de 400 servidores. “O Plano de Cargos e Salários dos Servidores da Assembleia Legislativa foi aprovado há dois anos, com validade a partir de janeiro de 2021. Os 6% referem-se à tabela de projeção dos servidores; as letras que alteram de dois em dois anos. Mas não trata-se de índice de reajustes”, observa.

De acordo com o dirigente sindical, é satisfatório verificar os benefícios concedidos por Luciano Bispo aos servidores da Alese. “Hoje ele já nos recebeu para iniciarmos o diálogo em torno do reajuste do auxílio-alimentação, e do auxílio-saúde”, comemorou o presidente do Sindalese.

Luta antiga

O técnico legislativo Marcos Vinicius Lima Gonçalves trabalha na Assembleia Legislativa há 32 anos e acompanhou de perto a luta para a implementação do Plano de Cargos e Salários. “Essa luta é antiga do nosso sindicato. Os servidores aguardavam por muitos anos e só conseguimos avançar na gestão do presidente Luciano Bispo. Do jeito que estava, a progressão da tabela parava no nível 15 e agora vai até o nível 20”, comemora.

Ilza Maria Góes de Moraes Nunes também exerce a função de técnica legislativa. “Trabalho na Assembleia Legislativa de Sergipe há 39 anos. Só temos a agradecer ao deputado Luciano Bispo. Pra mim e sei que pra muitos aqui, ele é o melhor presidente que já teve aqui na Casa”, reitera ao se referir ao benefício.

Avanço Horizontal

O avanço horizontal está previsto na tabela de projeção dos servidores da Assembleia Legislativa, que na mudança das letras concede 6% de dois em dois anos. Segundo o coordenador de Pagamento de Pessoal da Assembleia Legislativa, Marcos D’Ávila Ribeiro, a tabela contida no Plano de Cargos e Salários, tem início no nível 1 e termina no nível 15 da Lei Complementar nº 320/2019.

“Houve uma extensão da tabela até o nível 20 e a cada dois anos os servidores efetivos serão beneficiados com essa diferença”, informa. Esse avanço horizontal, completa Marcos D’Ávila, foi colocado em prática a partir deste mês. Os servidores concursados também serão beneficiados. Quem começou a trabalhar, por exemplo em fevereiro de 2019, contará com o benefício a partir de fevereiro de 2022.

