TÁTICO PRENDE INDIVÍDUOS POR PORTE ILEGAL DE ARMA E ROUBO NO SANTA MARIA

17/01/21 - 06:44:06

A Policia Militar, através da Força Tática/1°BPM, prendeu neste sábado (16), prendeu dois indivíduos por porte ilegal de arma de fogo após roubo no bairro Santa Maria.

Os militares estavam em patrulhamento na localidade quando suspeitaram de dois indivíduos de bicicleta. Ao perceberem que iriam ser abordados um deles lançou a arma em um terreno e o outro tentou se desfazer de um celular.

De imediato, os policiais realizaram a abordagem e verificaram que se tratava de um revólver cal .22 com municiado e um celular de origem duvidosa. Ao verificar o celular, a equipe constou que era roubado e conseguiu fazer contato com a vítima que reconheceu os suspeitos como autores do roubo.

Sendo assim, os suspeitos bem como os objetos apreendidos foram encaminhados à delegacia para as providências legais.