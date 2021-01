3.000 jovens voluntários doam férias para atender comunidades em Sergipe

Corte de cabelo, feira de saúde, atividade física, distribuição de cestas básicas, curso sobre alimentação saudável para fortalecer o sistema imunológico e visitação a orfanatos. Mais de 3.000 jovens voluntários da Missão Calebe participam do movimento no estado de Sergipe. A ação é realizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em toda a América do Sul há mais de 10 anos, nas férias de janeiro.

Neste ano, devido a pandemia do COVID-19, as ações seguiram as orientações de saúde da OMS e realizaram atividades em combate ao novo coronavírus, como feiras de saúde para conscientizar os cidadãos sobre a importância de fortalecerem o sistema imunológico com um estilo de vida saudável para a prevenção da doença.

De acordo com o líder dos Calebes no estado de Sergipe, pastor Denill Sousa, as atividades da Missão Calebe em 2021 foram contextualizadas para suprir a necessidade da comunidade em tempo de pandemia. “Com todos os cuidados necessários de saúde, os jovens se mobilizaram para atender a comunidade. O nosso intuito é fortalecer o indivíduo nas áreas física, mental e espiritual. Desenvolver a fé em Deus, ter as emoções equilibradas e o corpo em movimento, assim consequentemente, o sistema imunológico será fortalecido e mais resistente ao vírus.”, declara.

Seguindo todas as orientações da OMS com o uso de máscara, álcool 70% e distanciamento social, Noemi Santos, liderou e participou da feira de saúde na zona norte da capital sergipana. “Aqui, seguimos todo o protocolo de segurança com os voluntários e comunidade. Realizamos a feira de saúde com aferição de pressão, corte de cabelo, assessoria psicológica e jurídica, mas todos em segurança! A nossa missão nessas férias é ajudar o próximo nesse momento de tanta incerteza”, coloca.

Além das ações sociais, em Sergipe, todas as noites, até o final deste mês, 147 pontos estão espalhados pelo estado com palestras sobre saúde e estudo da Bíblia. “O tempo em que estamos vivendo é de muita insegurança, a palavra de Deus nos traz alívio e força para enfrentarmos os desafios com fé e mais otimismo, por isso, a cada noite, os jovens se distribuem em pontos de estudo da Palavra. Qualquer pessoa pode fazer parte deste movimento. Procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais próxima da sua casa e participe com a gente”, finaliza pastor Denill.

Por Luciana Diniz