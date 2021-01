CÂMARA DE VEREADORES DE ITABAIANA RECEBEU ENCONTRO DE PREFEITOS COM SENADORA

19/01/21 - 14:25:43

Reunião teve participação de seis gestores municipais da região Agreste e da senadora Maria do Carmo Alves (DEM)

Em razão dos necessários protocolos de segurança sanitária em virtude da pandemia de Covid-19, a realização de eventos políticos que contemplem a participação de um número, ainda que mínimo, de pessoas têm exigido toda precaução possível. Por isso que a Câmara de Itabaiana tem se notabilizado como um espaço parceiro da sociedade quando da necessidade desse tipo de evento. Com um plenário amplo e com todas as recomendações de distanciamento e higienização devidamente cumpridas, essa reuniões estão sendo possíveis. Foi o caso desta terça-feira, 19, quando a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) recebeu seis prefeitos da região Agreste que, na oportunidade, levaram seus respectivos pleitos em relação aos municípios que comandam.

“É muito bom poder colocar a Câmara de Itabaiana a serviço da comunidade, seja ela itabaianense, seja ela agresteira. E num momento tão difícil como o que o País vive, não deixa de ser mais uma esperança renovada ver que prefeitos da nossa região têm acesso direto à uma senadora”, destacou o presidente do legislativo itabaianense, vereador Marcos Oliveira (DEM).

Um dos principais idealizadores do encontro, o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) também fez questão de destacar o encontro dos gestores com a senadora Maria do Carmo. “Que cada prefeito aproveite essa oportunidade para trazer seus projetos, pois a senadora está a disposição para ouvir a todos e levar os pleitos à Brasília”, disse Valmir.

Já o atual prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa (PL), lembrou que a maioria dos presentes estiveram no gabinete de Maria. Mas que, diante da situação que ela vivia em termos familiares, quando seu esposo, o ex-governador João Alves Filho, estava internado, vindo a falecer posteriormente, entende a grandeza da senadora me se fazer presente em Itabaiana. “A senhora dá, mais uma vez, a demonstração do seu compromisso com o povo sergipano ao vir até Itabaiana e conversar com nós prefeitos”, avaliou Adailton.

Além de agradecer a presença de todos, a senadora Maria do Carmo fez questão de reforçar o seu posicionamento em Brasília. “Estamos com nosso mandato e nosso gabinete a disposição de todos os sergipanos”, finalizou Maria.

Dentre os prefeitos presentes, além de Adailton Sousa, de Itabaiana, Assisinho (Malhador), Jeane da Farmácia (Nossa Senhora Aparecida), Rogério Sobral (Ribeirópolis), Doutor Charles (Pinhão) e Carivaldo Souza (Macambira). Também estiveram presentes o ex-deputado federal José Carlos Machado e os deputados estaduais Capitão Samuel (PSC) e Talysson de Valmir (PL).

E entre os vereadores que marcaram presença no encontro, além dos de outros municípios, os itabaianenses Breno de Vardo, Paulinha da Saúde, Moisés de Acioly, Pedro da Agrovila, Vaguinho de Vardo e Waguinho de Leitoa, além do presidente Marcos Oliveira, representaram o parlamento itabaianense.

Por Anderson Christian

Foto assessoria