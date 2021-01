Covid-19: Luciano Pimentel celebra chegada das vacinas em Sergipe

19/01/21 - 12:25:36

Nessa segunda-feira, 18, desembarcaram no Aeroporto de Internacional Santa Maria, em Aracaju, pouco mais de 48.000 doses da vacina Coronavac, enviadas pelo Ministério de Saúde, para a 1ª fase da campanha de vacinação contra a Covid-19. Nesta terça-feira, 19, as vacinas já começaram a ser distribuídas para os 75 municípios sergipanos.

Para o deputado estadual Luciano Pimentel, a vacina traz esperança de dias melhores. “Sabemos que a chegada das vacinas não representa o fim da pandemia. Temos consciência de que ainda é preciso respeitar o distanciamento, evitar aglomerações e fazer o uso da máscara e do álcool em gel. Mas o início da vacinação merece ser celebrado, pois a vacina será de grande importância para conter a disseminação do vírus. Trata-se de uma proteção individual, que reduz os riscos de contrair a doença, e também coletiva, pois à medida que os sergipanos começarem a ser imunizados, consequentemente, teremos menos infecções e menos pessoas transmitindo o vírus dentro do nosso estado”, destacou.

Segundo o parlamentar, neste momento inicial a vacina garante mais segurança para os profissionais de saúde. “Hoje a enfermeira Sônia Aparecida Damásio, que atua no Hospital João Alves (HUSE), foi a primeira sergipana a ser vacinada. Isso é um marco. Imunizar os profissionais que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus é uma forma de reconhecer o bravo trabalho que eles desenvolvem desde do início da pandemia, assegurando o bem estar de cada um deles para que possam continuar atuando com tranquilidade”, ressaltou Luciano Pimentel.

O deputado aproveitou para elogiar a postura do governador Belivaldo Chagas. Em entrevista recente, o chefe do Executivo Estadual afirmou que fará tudo que estiver ao seu alcance para garantir a imunização dos sergipanos. “É preciso parabenizar o governador Belivaldo Chagas por ter enfatizado que, se necessário for, irá parar qualquer obra, mas não deixará de adquirir vacinas para os sergipanos. Esse é um posicionamento de quem sabe que a saúde é prioridade, principalmente neste cenário crítico que estamos vivendo”, concluiu Luciano Pimentel.

Plano de Vacinação

Nesta primeira fase de vacinação, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) pretende imunizar 23.272 pessoas, em duas doses. Estão nesta faixa prioritária os profissionais de saúde (22.760), idosos de 60 anos ou mais institucionalizados (240), pessoas com deficiência institucionalizadas (22) e indígenas aldeados (250).

Dentre os profissionais de saúde prioritários nesta primeira etapa estão as equipes de vacinação, trabalhadores das instituições de longa permanência e trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados que estão envolvidos no atendimento à Covid-19.

O Plano de Vacinação de Sergipe determina que os municípios das Regiões de Saúde de Aracaju (Aracaju, Barra dos Coqueiros, Divina Pastora, Itaporanga, Laranjeiras, Riachuelo, Santa Rosa de Lima e São Cristóvão) e Região de Nossa Senhora do Socorro (Capela, Carmópolis, Cumbe, General Maynard, Japaratuba, Maruim, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Socorro, Pirambu, Rosário do Catete, Santo Amaro e Siriri) deverão retirar os imunizantes na SES.

Já para os municípios das Regiões de Saúde de Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória e Propriá, a Saúde do estado fará o transporte aéreo e terrestre.

Assessoria Parlamentar com informações da SES