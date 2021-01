Credenciamento: secretaria convoca mais duas categorias

19/01/21 - 18:02:00

Secretaria de Estado da Saúde convoca mais duas categorias

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) está divulgando nesta terça-feira, 19, a 25ª lista de convocação do credenciamento para profissionais de Saúde. Os convocados atuarão nos leitos de enfermaria e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Rede Estadual de Saúde enquanto durar a pandemia.

Deverão comparecer no Centro Administrativo da Saúde (CAS) na próxima quarta-feira, 20, das 8h às 11h30, e das 14h às 16h30 duas categorias: enfermeiro generalista, seguindo a ordem de classificação do 341º ao 348º e médico clínico geral do 1º ao 16º.

Todos esses profissionais devem portar os documentos comprobatórios necessários. A lista completa dos classificados, bem como a lista com os documentos necessários está disponível no endereço eletrônico www.saude.se.gov.br