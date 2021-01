CRESS Sergipe inicia visita de fiscalização de 2021 em Aracaju

19/01/21 - 06:19:10

Continuando as visitas de fiscalização e orientação nas instituições públicas e privadas que possuem assistentes sociais em seus quadros funcionais, o Conselho Regional de Serviço Social 18ª Região (CRESS Sergipe) já iniciou as visitas em janeiro deste ano, começando por Aracaju.

O objetivo das visitas é verificar as condições éticas e técnicas do exercício do profissional, além de averiguar possíveis situações de descumprimento da Legislação Profissional e de pessoas exercendo ilegalmente atribuições de assistente social, de acordo com a Lei Nº 8.662/93.

Segundo com a agente fiscal do CRESS, Roberta Kelly Silva, as visitas de janeiro estão iniciando pela capital. “Dessa vez, visitamos o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Davi Capistrano e o IPES Saúde”, explicou.

A assistente social do CAPS Davi Capistrano, Silvia Cardoso, destacou a importância da visita na instituição em que trabalha. “Estou muito feliz com essa visita, até mesmo porque me senti mais segura com relação ao Conselho. Em saber que temos um conselho que realmente se preocupa com o fazer profissional, com o dia a dia do assistente social e com nosso ambiente de trabalho. Vocês estão de parabéns e que continue com essa iniciativa”, afirmou a profissional.

A assistente social do CAPS Davi Capistrano, Graziele, e a assistente social da Urgência do IPES Saúde, Tatiana, também reconheceram que as fiscalizações são essenciais para os profissionais do Serviço Social.

Ascom/CRESS-SE