Deputada diz que chegada da vacina a Sergipe acende a chama da esperança, mas faz alerta

19/01/21 - 17:58:39

A deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) considera que a aplicação da primeira dose da vacina na enfermeira Sônia Aparecida Damásio, em Aracaju, contra o coronavírus, “fez nascer em nós a chama da esperança”. A vacinação ocorreu na manhã de hoje (19). Metade das doses que chegaram hoje a Sergipe foram distribuídas a todos os municípios. Os demais 50% serão para a segunda dose.

Para a deputada, o primeiro passo de uma longa jornada para imunizar todos os sergipanos começou, mas é preciso que todos continuem se cuidando até a chegada das doses para vacinar todos os brasileiros e sergipanos. “Devemos continuar irmanados nessa corrente de fé e de cuidado”, disse.

Ao alertar sobre a necessidade da população manter as ações básicas para evitar mais contaminação, Maria lembrou que o vírus não foi debelado. “É imprescindível cultivar o hábito da constante lavagem das mãos, uso do álcool e máscara, além do distanciamento, pois o coronavírus continua circulando”, salientou.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça