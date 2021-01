DOSES DA VACINA CONTRA COMEÇAM A SER DISTRIBUÍDAS PARA OS MUNICÍPIOS

19/01/21 - 11:13:51

Os município sergipanos recebem começaram a receber nesta terça-feira (19) as primeiras doses da vacina contra o coronavírus (Coronavac).

O helicóptero do Grupamento Tático Áereo (GTA) decolou carregado de doses da vacina CoronaVac para ser entregue aos municípios de Canindé de São Francisco, Nossa Senhora da Glória e Porto da Folha.

Já as cidades das regiões de Estância, Itabaiana, Lagarto e Propriá recebem as doses em seus próprios municípios. O GTA está dando apoio logístico no transporte da vacina.

Sergipe recebeu 48.880 doses da vacina. Nesta primeira fase, serão vacinados quatro grupos prioritários, definidos pelo Ministério da Saúde.