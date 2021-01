Governo de Sergipe apresenta planejamento estratégico da Rota da Farinha

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), reuniu-se nesta segunda-feira (18), com os prefeitos dos municípios de Macambira, São Domingos e Campo do Brito que foram convidados para conhecer o planejamento estratégico de implementação da Rota da Farinha, dando continuidade aos trabalhos conduzidos no ano de 2020.

A reunião teve como objetivo definir um grupo de trabalho, que será formado por técnicos dos três municípios em parceria com a equipe técnica da Setur. O grupo terá o propósito de planejar e direcionar as atividades de implementação da Rota da Farinha, que visa fomentar o desenvolvimento econômico por meio da atividade turística, de forma inovadora. Nesse viés, diversos segmentos deverão ser agregados, a exemplo dos turismos rural, gastronômico, de base comunitária e ecoturismo, envolvendo as atividades desenvolvidas nas casas de farinha.

O secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, entregou aos gestores o documento que contém o planejamento estratégico e indica as etapas a seguir. O projeto está na fase de pesquisa preliminar e avançando na segunda etapa, que trata do reconhecimento e análise de potencialidades.

Além dos prefeitos de Macambira, José Carivaldo Souza; de São Domingos, José Vagner Alves de Oliveira (Binho) e de Campo do Brito, Marcell Souza, estiveram presentes secretários municipais e equipe de turismólogos da Setur. Os municípios representados farão parte dos roteiros que englobam a Rota da Farinha.

Na ocasião, o secretário Sales Neto pontuou as necessidades de adequação identificadas em visita técnica realizada em casas de farinha de Campo do Brito, além de reforçar o compromisso de uma futura visita aos municípios de Macambira e São Domingos.

“Este projeto é muito importante para ampliar e diversificar os atrativos que nós, enquanto destino Sergipe, oferecemos aos turistas. A intenção do governador Belivaldo Chagas é gerar emprego e renda, fortalecendo a economia por meio do turismo, e nosso propósito é envolver a população local nessa missão. Por isso, os municípios deverão indicar seus representantes para compor o grupo técnico de trabalho”, afirmou Sales Neto, salientando que o grupo também será composto por profissionais da Setur, guias de turismo e da Embrapa.

O Prefeito de São Domingos, José Vagner Alves de Oliveira “Binho”, ressaltou a importância do turismo para o desenvolvimento econômico da região. “A Rota da Farinha é muito importante para os municípios de Campo do Brito, Macambira e São Domingos, pelo potencial que representamos, além do investimento que pode ser feito em nossa região. É uma ação que vai proporcionar a geração de emprego e renda para o nosso povo, visto que nossos municípios são pequenos e não oferecem no momento atual uma grande estrutura de empregabilidade”, destacou o gestor.

Para o prefeito de Campo do Brito, a reunião apontou questões estratégicas para o município e região. “Foi um encontro bastante produtivo, onde o secretário Sales Neto apresentou todo o planejamento estratégico para implantação e criação do roteiro. Em Campo do Brito, temos a barragem. Em Macambira, a cachoeira de Macambira e a Pedra da Arara. Em São Domingos, a Serra da Miaba. Nesses três municípios, temos em comum o alto número de agroindústrias para produção de farinha e seus derivados, como a tapioca. Nesse contexto, teremos toda a estrutura para escoar nossos produtos da monocultura”, salientou Marcell Souza.

Já o prefeito da cidade de Macambira, José Carivaldo Souza, frisou a relevância do planejamento coletivo. “A iniciativa da Secretaria de Estado do Turismo com esta reunião é importantíssima. São investimentos para o povo dos nossos municípios, para que realmente tenham condições de sobrevivência, de abrir um negócio e de gerar emprego e renda”, finalizou Carivaldo.

Fonte e foto assessoria