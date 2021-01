GOVERNO RECEBE R$ 59 MILHÕES A MAIS DE FPE EM 2021, DIZ DEPUTADO

19/01/21 - 12:32:26

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) afirmou que o Governo do Estado de Sergipe recebeu em 2021, o montante de R$ 59 milhões a mais do Fundo de Participação dos Estados (FPE), comparado ao mesmo período de 2020. Georgeo percebeu o aumento durante as fiscalizações rotineiras das ações do Poder Executivo, que o parlamentar realiza.

“Mesmo com a Assembleia em recesso, eu continuo fiscalizando as ações do Poder Executivo. E ao abrir o demonstrativo da distribuição do FPE, comprovei através dos dados divulgados pelo próprio Governo, que o Estado recebeu R$ 59 milhões a mais só neste primeiro repasse. Em janeiro de 2020, Sergipe arrecadou R$ 110 milhões. Já no mesmo período deste ano, o repasse foi para R$ 169 milhões, o que comprova que houve um superavit”.

Georgeo afirma ainda que este valor foi um dos melhores repasses que o Governo recebeu em janeiro. “O Governo teve um aumento considerável na arrecadação do FPE neste começo de 2021. Esse foi um dos melhores valores recebidos em janeiro pelo Estado. Se compararmos janeiro do ano passado com o momento atual, o ganho em porcentagem foi de 54%.”

O deputado lembrou ainda que em 2020, Sergipe recebeu na pandemia mais recursos que em 2019, graças à ajuda concedida pelo Governo Federal. “Ao contrário do que o Governo sempre tenta mostrar, a arrecadação está numa crescente constante. Em 2020, Sergipe recebeu mais recursos que em 2019, graças à ajuda do Governo Federal por causa da pandemia”.

“E agora, em 2021 já temos esta boa notícia de que só na primeira parcela do repasse do FPE, o Governo teve esse ganho de 54%, ou seja, R$ 59 milhões. É um aumento significativo e isso precisa, sem dúvida, ser acompanhado e fiscalizado. Nós vamos continuar acompanhando e fiscalizando e estaremos com a atenção voltada para onde esse dinheiro está sendo gasto”.